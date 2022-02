La madre de una niña de ocho años, estudiante del colegio Colsubsidio de la calle 83 n.° 110- 58, denunció ante la Secretaría de Educación (SED) y ante la Fiscalía General que la menor fue víctima de tocamientos indebidos por parte de su profesor de matemáticas.



(Además: Plantones en Colegio Colsubsidio por denuncia de presunto caso de abuso).

Facebook Twitter Linkedin

Hoy hay registro de 158 procesos disciplinarios abiertos a servidores públicos de planteles educativos por la presunta comisión de violencia sexual contra varios menores . Foto: Archivo particular

Esto ha causado la indignación no solo de la familia de la presunta víctima sino de toda la comunidad educativa. Padres de familia y estudiantes reaccionaron de forma vehemente y han realizado plantones y protestas.



La denunciante pide justicia, pues su hija no solo entró en shock sino que, dice, va a quedar con serios problemas psicológicos. “Mi nena sufrió violencia sexual. Estoy corriendo con todos los trámites investigativos. Lo que pido es que se capture al docente. Debo decir que las entidades del Estado han sido muy diligentes en mi caso”. Agregó que ella cree ciegamente en el relato de su hija y que el colegio está en la obligación de creerlo. “El profesor, desafortunadamente, no fue sorprendido en flagrancia pero yo espero que eso no afecte el caso”.



Por su parte, la Secretaría de Educación confirmó la denuncia y apenas se recibió el caso se reportó al sistema integrado de alertas y se le hizo acompañamiento no solo a la familia de la presunta víctima, sino que hizo presencia en el colegio. “Entidades como el ICBF, Integración Social, entre otras, ya están investigando el caso”. Sobre el presunto agresor, la entidad anunció el “retiro inmediato de cualquier actividad académica y la terminación del contrato”.



(Siga leyendo: Daewo Trucks deberá pagar millonaria suma por camiones que no funcionaron).

Notamos que no se dio el debido proceso. En este momento nos molesta que ese profesor esté libre. FACEBOOK

TWITTER

No obstante, la indignación y el miedo crecen. Este periódico conoció las publicaciones del docente en redes sociales en las que hacía alusión a fiestas con orgías. “Este no debería ser el perfil de un profesor de colegio. Qué se puede esperar”, criticó un padre de familia.



Otros piden más reacción a denuncias. “Notamos que no se dio el debido proceso. En este momento nos molesta que ese profesor esté libre, sabiendo que hubiera podido llegar a mayores. Este señor llevaba solo 20 días trabajando en la institución, pero para nosotras es un riesgo que el colegio no hubiera apoyado a la niña más rápido. A nosotras nos interesa tener garantías de seguridad para nuestros hijos, queremos que nos aseguren que esto no se volverá a presentar”, aseguró Andrea Márquez, madre de un estudiante de primaria.



No obstante, se sabe que las directivas del plantel instalaron un espacio de diálogo en el coliseo donde les explicaron a los alumnos la situación y los invitaron a denunciar sin miedo. Un exalumno de la institución se comunicó con EL TIEMPO y aseguró que “algunos egresados y estudiantes que siguen en el colegio han manifestado que no es la primera vez que este tipo de cosas suceden. Cuando ha pasado no han dado el apoyo”.



(Le puede interesar: Empresa Metro prepara cierres totales en un tramo de la calle 72).



El colegio se pronunció a través de un comunicado. Indicó que “ante los hechos que puedan afectar la integridad de los estudiantes, actuamos de inmediato activando rutas de atención para con las actividades públicas competentes”.



Frente al profesor señalado, manifestó que “el colegio debe siempre asegurar el debido proceso para el cuerpo docente, conforme a la ley, el manual de convivencia y el reglamento laboral”. Y aclaró, además, que la institución está presta a “colaborar ante las autoridades competentes”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias