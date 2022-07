Emiliana Yepes asegura que cada día sin ver a su hijo es una eternidad. Lleva cuatro meses sin poder pasar tiempo con el pequeño de dos años porque, según ella, el padre del menor, Daniel Moya, no le permite ver al menor ni visitarlo.



Esta pareja se conoció en Bogotá hace dos años y después de pasar tres meses de noviazgo Yepes, de 27 años, quedó embarazada de su primer hijo.



Cuenta que no fueron los nueve meses más fáciles por la mala relación que había entre ambos. "El no quería tener hijos, pero yo decidí que iba a seguir adelante", asegura.



"Cuando la pandemia empezó nos fuimos a vivir juntos, en la casa de mi mamá en Medellín. Después cuando nació mi hijo nos fuimos a vivir a un apartamento", narra.



Esta mujer, nacida en Medellín, afirma que luego de que nació el bebé todos los problemas - que según denuncia llegaron a tener intentos de violencia física - pasaron a un segundo plano.



Sin embargo, tras cinco meses del nacimiento del menor tomaron la decisión de volver a vivir en Bogotá, de donde es oriundo el papá, quien tiene 33 años. "Ahí empezaron los problemas otra vez porque él toma demasiado y le dan ataques de ira. Me humillaba y me gritaba, era pura violencia psicológica", dice.

La situación se volvió tortuosa para ambos, por eso tomaron la decisión de separarse. Desde ese momento la custodia del niño, de acuerdo con el documento emitido por la Defensora de Familia del Centro Zonal Rosales del Icbf el 21 de noviembre de 2021, quedó a cargo de ambos, mientras que los cuidados del menor quedaron a cargo de Emiliana Yepes.



En ese documento también se establecieron los horarios de visita y la cuota de alimentos fijada en un millón de pesos.



Unos meses antes, en julio de ese año, Yepes interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar. La Comisaría Primera de Familia de Usaquén estableció una medida provisional de protección y le ordenó a Moya "que se abstenga de todo acto de violencia física, verbal y/o psicológica en contra de Emiliana Yepes", dice el documento emitido el 27 de ese mes.



'Desde hace cuatro meses no me permiten ver a mi hijo'

Emiliana afirma que en diciembre del 2021 ella tuvo otra pareja y por esta razón Moya "se llenó de rabia y me empezó a amenazar con quitarme el niño (...) yo pensé que no iba a llegar a ese extremo, pero dicho y hecho".



A él le tocaba visita y en un puente festivo el padre recogió al pequeño, pero el menor no volvió a la casa de la madre. "Fue a la comisaría a decir que yo llevaba al niño sin comer, sin bañar, que lo dejaba dormir en la guardería. Presentó un informe médico que decía que mi hijo estaba desnutrido, mejor dicho, una cantidad de mentiras", relata.



Desde ese momento, el menor se encuentra con su papá en Bogotá y de acuerdo con el testimonio de Yepes, el hombre no se lo permite ver de forma polongada hace cuatro meses. "Lo he visto solo tres veces luego de rogarle que me deje. Pero son momentos rápidos porque él siempre se tiene que ir. No he podido compartir con él, no he podido dormir con él", dice.



El caso inicialmente se manejó con la comisaría 14 del Poblado, luego en Bogotá y en este momento está en manos del Icbf. La cita de conciliación es a finales de agosto, pero la madre está haciendo un llamado para que se pueda adelantar para resolver la situación. "Cada día que pase es una pesadilla para mi. No me han asignado visitas ni nada", concluye.



Denuncias por violencia intrafamiliar

Martha Mancera, vicefiscal general de la Nación, en entrevista con Yamid Amat para este diario explicó que el segundo delito más denunciado en la Fiscalía después del hurto es la violencia intrafamiliar.



En todo 2021, por ejemplo, según registros de Medicina Legal, se reportaron 51.610 casos de violencia intrafamiliar, en 40.058 de esos la víctima fue una mujer, lo que significó un aumento del 10 por ciento frente a las 36.399 mujeres víctimas que hubo en 2020 (de un total de 47.177 casos).