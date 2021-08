Dos versiones sobre caso de hombre gravemente herido en Bogotá

A través de sus redes sociales, un ciudadano aseguró haber sido víctima de violencia policial en la madrugada de este lunes festivo.



La víctima, que se identifica como Lewis Torres en sus redes sociales, sostiene que todo ocurrió mientras salía a buscar un taxi.



La denuncia fue difundida, a su vez, por el Concejal Diego Cancino a través de sus redes sociales. Horas más tarde, el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, aseguró que el concejal había difundido "información no real".

¿Qué dice cada uno?

Lewis Torres

La versión del hombre se reparte en dos transmisiones que hizo en vivo a través de su cuenta de Facebook.



En un primer video, hecho sobre las seis o cinco de la mañana, el hombre está en la calle y comienza a transmitir. Allí, graba a un grupo de uniformados y señala que lleva "dos horas huyendo" de ellos, menciona que está en ese momento en La Castellana. En el video muestra cómo su rostro está hinchado y lleno de moretones y cómo sus manos y ropa están llenas de sangre.



Hacia el final de esa primera transmisión, que dura unos tres minutos, se ve cómo la Policía se acerca a él. Uno de los agentes lo agarra, se escucha que otro agente pregunta "¿ya se calmó?" y, al final, es celular cae al suelo y la transmisión se interrumpe.



Una hora más tarde, Lewis hace una segunda transmisión desde lo que sería la sala de un hospital.



"Yo no hice nada. Mi crimen es caminar por la calle. Tengo la mandíbula dislocada, me duele todo", dice y agrega que creía que lo iban a matar.



Inicialmente, el hombre asegura que "fue la Policía la que me volvió así. Yo tenía 500.000 pesos en la billetera... por robarme me volvieron así (...) si se corta la conversación es porque esos manes se dieron cuenta...".



Luego hay algunos segundos de silencio y el hombre dice otra cosa: "No puedo decir ni !"#$%&& supongo que esto fue culpa mía. Necesitaba unas vacaciones", y entonces dice, "no fue la Policía. Fueron unos ladrones... no fue la Policía. A esta hora digo que no fue la policía (...) le agradezco a la Policía traerme acá. Lo siento mucho... por mi familia

(...) Mi declaración fue que ellos no fueron. Fue otra gente".



En esa transmisión, que dura 25 minutos, el hombre dice que esa es la versión que dará, pero sigue insistiendo en que siente temor. Luego, hacia el final del video, se ve cómo guarda su celular en el bolsillo y se dirige a la consulta médica.



- ¿Se acuerda de lo que le pasó? -se escucha que le pregunta un hombre, quien sería del personal de salud.



- Si me acuerdo, pero prefiero no decir nada -responde el denunciante y, después de negarse varias veces a ser atendido y pedir que lo dejen ir, dice- No voy a presentar cargos. Sencillamente fui atracado...



La transmisión se interrumpe y la siguiente publicación en las redes del hombre es un mensaje en su muro: "Ya estoy bien, gracias".

Iván Cancino

El Concejal Diego Cancino hizo dos publicaciones al respecto. En una de ellas aseguró: "Hoy miembros de la @PoliciaColombia lincharon a Lewis. Esto ocurrió cerca a la Castellana en Bogotá, lo golpearon brutalmente por robarle $500 mil pesos y luego de este Live lo llevaron a un hospital y dijeron que habían sido "ladrones" quienes lo golpearon".

Hoy miembros de la @PoliciaColombia lincharon a Lewis. Esto ocurrió cerca a la Castellana en Bogotá, lo golpearon brutalmente por robarle $500 mil pesos y luego de este Live lo llevaron a un hospital y dijeron que habían sido "ladrones" quienes lo golpearon.

Luego, en otra publicación da el número de identificación del agente que "Lewis señala como responsable de su brutal golpiza". Y agrega, "¿Si lo hubieran matado pensaban decir que habían sido "ladrones" como dijeron policías en el hospital?".

La Policía Metropolitana de Bogotá

Horas más tarde, el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, publicó en la cuenta oficial de la Mebog un video en el que asegura que "en las cuentas del Concejal Diego Cancino han venido difundiendo información no real y fuera de contexto".

Hacemos un llamado a toda la comunidad, autoridades y funcionarios públicos, a utilizar las redes sociales con responsabilidad consecuente. La desinformación va en detrimento de la convivencia pacífica.



"En la mañana de hoy, difundió un presunto caso de abuso de autoridad en el que habría compromiso de policías", agrega el general. En ese mismo video, la Policía agrega testimonios del vigilante del hospital y de una funcionaria de la estación Virrey de TransMilenio.



El vigilante dice "él lo vio en mal estado, como embriagado y sí... bastante golpeado".



La funcionaria asegura que "lo reportamos a central. Se le pidió una ambulancia (...) y se salió de la estación. Ya el venía golpeado (...) olía mucho a alcohol". La Policía difundió una constancia del reporte hecho en TransMilenio a las 5:40 a.m. donde se reporta el caso y se establece que el ciudadano salió por su propia voluntad.



Esto habría sucedido antes del primer live grabado por el ciudadano.



"El artista fue atendido por los uniformados pese a negarse. Los Policías al llegar al lugar lo encontraron altamente afectado en su rostro", dice el general y asegura que lo trasladaron al centro asistencial.

