El año pasado, EL TIEMPO fue conocedor de una denuncia ciudadana en la que se señalaba que en la avenida Las Villas hay dos espacios que han interrumpido la continuidad de una serie de modificaciones viales que se han hecho sobre los andenes desde la calle 127 y hasta la 134.



La denuncia informaba que el andén en la avenida Las Villas, a la altura de la calle 128, en la esquina noroccidental, estaba siendo usado como parqueadero por el restaurante allí ubicado, lo mismo sucedía en la acera del otro lado con otro comedor administrado por la misma persona. La Casa Editorial realizó el cubrimiento de la situación en diciembre del 2021. Este año, EL TIEMPO recibió nuevamente una denuncia ciudadana por la misma situación.



Desde el año pasado se han venido realizando una serie de remodelaciones y construcciones de reparación en el espacio público y la red de ciclorruta de la avenida Las Villas, entre las avenidas Rodrigo Lara Bonilla (calle 127) e Iberia (calle 134). Dichas obras quedaron a cargo del contratista Gama Ingenieros Arquitectos S. A. S., que después de firmar un contrato con el IDU en el 2020 se comprometió a intervenir estos espacios.

El otro restaurante, Mi Leña, pertenece al mismo administrador qde La llanerada Foto: María Paz Arbeláez Patiño

La obra se inicia en la calle 127 con carrera 58 y avanza de manera ininterrumpida por ambas aceras hasta la calle 128 con carrera 58-53, en el sentido nortesur, y en la calle 128 con carrera 58-54, en sentido sur-norte, ambas son las direcciones de los restaurantes La Llanerada y Mi Leña, respectivamente.



No obstante, cuando este diario consultó con el Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público (Dadep), este comunicó que no tenía conocimiento de esta situación porque no le había llegado ninguna denuncia.



Al momento de realizar esta nota, el denunciante, que ha pedido no revelar su nombre, notificó que no ha radicado ninguna queja frente al Dadep. Sin embargo, señaló que cuando se dio cuenta de la situación de la obra, pidió información al IDU, que lo puso en contacto con el contratista, pero aseguró que nunca le respondieron a pesar de haber insistido.

El Contratista

En el contrato firmado por el IDU y Gama Ingenieros Arquitectos S. A. S, que está registrado con el número IDU-1691-2020 para la realización de las adecuaciones en los andenes, se establece que el plazo máximo de cumplimiento de la obra era el 12 septiembre de 2021; no obstante, se logró extender hasta el 14 de febrero del 2022.



El contratista Gama Ingenieros explicó que las obras no se habían terminado en la fecha estipulada porque les fue concedida otra extensión a razón de la pandemia que les permite trabajar hasta abril. Actualmente, la obra se encuentra en etapa de finalización de remates, una vez terminada, se realizará la reunión de cierre con la comunidad.



Gama S. A. S. anotó que el contrato firmado con el IDU es un proyecto con monto agotable, es decir que “en el momento en el que se acabe el dinero se dejan de realizar las obras”, por ello, estas se hacen de acuerdo con un cronograma y una administración determinada del presupuesto aprobadas por el IDU y la interventoría.



En el caso específico de La Llanerada y Mis Leñas, Gama explica que estos predios cuentan con licencias de construcción activas y que al ser recientes los permisos “serán los propietarios del predio los encargados de construir el espacio público que deberá hacerse bajo los lineamientos de la Cartilla Andenes del IDU”. Estos andenes tendrían que ser construidos de manera igual a la reconfiguración hecha por Gama Arquitectos Ingenieros en los otros espacios.



Sin embargo, el contratista afirma que estos dos restaurantes no son los únicos recintos responsables de construir el andén según los lineamientos, pues, entre la calle 127 y la 134, son cuatro los edificios que deben cumplir con esto, uno ya lo hizo según los requerimientos, y, además de La Llanerada y Mi Leña, la clínica veterinaria CEBA, ubicada en la carrera 58 n.º 132A-40, también falta por realizar los andenes según los estándares del IDU.

Los restaurantes

Por su parte, Brayan Celis, administrador de ambos restaurantes, afirmó que, como se lo dijo a EL TIEMPO, las demoras en la construcción se deben a un asunto presupuestal.



La situación con ambos restaurantes es que se pidió una licencia de construcción en el 2018 para realizar demolición y reconstrucción completa de los locales, este proyecto debía ser entregado en el 2020; sin embargo, no pudo ser realizado por la pandemia de covid-19, “por eso mismo el gobierno nos dio una prórroga sin solicitarla”, afirmó Celis.



Lo que ahora están intentando hacer, afirman, es no dejar vencer la prórroga de la licencia, porque esto ha significado una inversión importante para los restaurantes y papeleos constates. Aunque todavía no han podido intervenir como lo tenían planeado en el 2018, Celis afirma: “La idea es solucionar, entonces vamos a hacerlo lo más pronto que podamos. Estamos en eso”.



Actualmente, han tomado en contrato de arrendamiento un lote en la acera contigua a La Llanerada, con el objetivo de realizar un parqueadero y solucionar el asunto de movilidad. Este nuevo proyecto del parqueadero, encargado al arquitecto Hugo Rodríguez, fue radicado frente a la Curaduría Urbana n.º 1, el 27 de octubre del 2021. Celis informa que después de realizar las modificaciones inicialmente proyectadas, planean construir el andén de acuerdo con lo solicitado.



*María Paz Arbeláez Patiño - Escuela de Periodismo multimedia de El Tiempo.