‘Líderes emberas ponen a sus niños y mujeres a mendigar’

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le dijo a EL TIEMPO que denunciaron ante la Fiscalía a algunos líderes emberas que estarían utilizando a mujeres y niños de su comunidad para mendigar dinero en el parque el Tercer Milenio, donde un numeroso grupo de personas permanece desde hace varias semanas.

“Lo que hay es una minoría de hombres emberas dedicados a explotar en mendicidad a sus propios hijos. A esos hombres los denunciamos en la Fiscalía y vamos hasta las últimas consecuencias, sobretodo para proteger a sus niños”, dijo López.



Agregó que les han ofrecido llevar a los menores de edad y mujeres a Corferias, pero que ellos se han negado. Los embera katíos y chamíes son comunidades provenientes de Chocó y Risaralda, y muchos de ellos, por motivos como el desplazamiento, terminaron llegando a la ciudad, especialmente en las localidades de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe.



Allí, según lo indican sus voceros, la mayoría de ellos vivían en arriendo, y sus cuentas las pagaban con préstamos a los pagadiarios. Sin embargo, por efectos de la pandemia han tenido que salir de sus viviendas, tomándose el parque Tercer Milenio con carpas improvisadas.



Al respecto, el Distrito se ha pronunciado enumerando las ayudas económicas que les han brindado. De hecho, Camilo Acero, subsecretario de Gobierno, mencionó que más de 1.000 familias están en los programas ‘Bogotá solidaria en casa’, en el que se han girado más de 700 millones de pesos; ‘Arriendo solidario’, en el que se han dado cerca de 40 millones; bonos canjeables por alimentos, por más de 31 millones; pagos de albergues, 260 millones, pagos de alimentación y alojamiento por 60 millones, entre otras ayudas alimentarias, por 244 millones de pesos.



Además, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha realizado dos giros extraordinarios, el primero para 165 familias por 69 millones, y un segundo giro extraordinario para 119 familias por cerca de 50 millones de pesos. Esto se suma a la ayuda brindada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a los niños y niñas que están en el parque Nuevo Milenio.



Por su parte, los indígenas emberas han rechazado los albergues propuestos por la Alcaldía Mayor, como el ubicado en Corferias. De hecho, han realizado protestas tomándose las vías cercanas, en las cuales se ha identificado a siete personas que dieron positivo para la prueba de covid-19, según el reporte de la Secretaría de Salud.



La situación se ha recrudecido, ya que los líderes hombres han prohibido la atención médica a las mujeres y niños, según el Distrito. EL TIEMPO habló con Leonival Campo, autoridad mayor de los embera katíos, asentado en el parque Tercer Milenio, quien dijo: “Nosotros como indígenas no creemos en eso. Para eso tenemos nuestra medicina tradicional”. Además, explicó que no aceptan ir a los albergues, pues, según él, los tienen 15 días allí y los vuelven a dejar a la intemperie.



Por lo anterior, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, reiteró en rueda de prensa todas las ayudas que les ha brindado la Alcaldía. EL TIEMPO pudo establecer que la Secretaría de Gobierno tuvo una nueva jornada de diálogo con los líderes, tras la cual se espera que se les permita tomar las pruebas de covid-19 y el respectivo traslado a un albergue.



Por ahora, se sabe que un fiscal de la Unidad de Seguridad Pública de la Seccional Bogotá abrió noticia criminal por el delito de violación de medidas sanitarias.

También, que la denuncia fue presentada por Horacio Guerrero García, subdirector de Asuntos Étnicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y se encuentra en averiguación, por tanto, no se pueden dar más detalles sobre el caso.

