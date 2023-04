A través de redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve a un ciudadano furioso ofendiendo y agrediendo a una mujer que se moviliza en una moto y quien le reclama que está mal parqueado y que, por favor, se ubique mejor y conforme a la normatividad que prohíbe estacionar frente a la salida de un parqueadero.



(En otras noticias: Asesinan a ciudadano cubano: su cuerpo fue hallado sin un dedo en apartamento)

Hagamos famoso a este “machito” que maltrata a una mujer solo por decirle que está mal parqueado.



!Al parecer se llama Leonel Libardo Silva Tovar y no imagino cómo trata a las mujeres de su casa! 🙈pic.twitter.com/gyiqKhvy1S — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) April 21, 2023

El ciudadano sale histérico de su vehículo. Cuando se da cuenta de que la mujer lo está grabando para poner en evidencia su intolerancia, le da un manotazo y le tumba su teléfono celular. "A mí no me grabe, no me grabe".

Luego le dice a la ciudadana: "Vamos a tener problemas y simula llamar al alguien". La víctima hizo su denuncia en redes y hace un llamado a la tolerancia.



(Además: Video: Claudia López sufrió accidente en evento; Alcaldía aclaró qué pasó)

REDACCIÓN BOGOTÁ ​