Denuncian que conductor de Didi abusó de estudiante de modelaje de Belky Arizala

Un padre de familia entrevistado por EL TIEMPO denunció que esta mañana solicitó un servicio de la aplicación de transporte particular de la empresa Didi para que transportara a su hija de 15 años hacia su colegio, en un trayecto que no tardaba más de diez minutos, en el sector de Bosa Chicalá, sobre la avenida Ciudad de Cali, en el Sur de Bogotá.

Dijo que hizo la solicitud desde su teléfono para así hacerle seguimiento. “Eso solo lo hacemos cuando ella no se puede ir en su bicicleta por el clima o por cualquier otra razón”. Relató que cuando revisó su móvil se percató de que el conductor no había iniciado al trayecto, pero que en el mapa sí avisaba que iba hacia su destino. “Eso se me hizo extraño. Llamé a mi hija y ella ya me estaba marcando. Cuando le contesté me dijo: Papi, esto ha sido horrible. Este señor, desde que me subí al carro, me empezó a tocar”.

Momento en que la niña sube al vehículo Foto: Archivo particular

Llena de pánico, la niña le contó a su familia que el hombre le comenzó a tocar las manos y las piernas. “Le decía que actuaran como si fueran novios y le preguntaba que con quiénes vivía, nombres y que cuánto ganaban sus padres”. Después, narró la niña, el hombre paró en una bomba de servicio y allí la besaba y le hacía tocamientos abusivos a la menor. “Fue terrible, la besaba, la tocaba en sus partes íntimas. Ella no se dejaba, pero también estaba petrificada”.

La menor le rogaba que se quería bajar, pero según su narración, el conductor le decía que no, que se iban a ir para otro lado. “Le decía que le diera su número, que ella ya era una adulta, pero cuando tuvieron que parar en el semáforo mi hija abrió la puerta y salió corriendo para su colegio”.



Cuando la niña llegó al plantel educativo, el personal ya estaba avisado. “Activaron todas las alarmas. Llamaron a la Secretaría de la Salud. De allá mandaron a una psicóloga que habló con ella y nos hicieron un traslado a la clínica Santa María del Lago. Estamos a la espera de que llegue el investigador de la Policía”.

El padre de la niña dice que no ha recibido mayor información de DIDI, pero les pide a las autoridades que actúen con celeridad en este caso porque podría haber más usuarias en peligro.



DIDI aportó los datos y la foto del conductor involucrado y este será un aporte importante para la investigación. “Mi hija identificó al sujeto y ya estamos buscando todo lo captado por las cámaras de seguridad”.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com