Demoras y productos en mal estado, reportes de la Mercatón Campesina

La iniciativa 'Mercados Campesinos' para apoyar a los pequeños agricultores de la región ha tenido algunas dificultades en las jornadas de entrega, aunque inicialmente se le informó a los compradores que sus canastas serían entregadas los pasados 25 y 26 de julio, ya han pasado dos días y algunos ciudadanos reportan que aún no han recibido sus mercados.



Y estos no han sido los únicos reportes, algunos clientes también han denunciado, en redes sociales, que los alimentos han llegado en mal estado y que incluso no corresponden con la oferta que compraron.

La Secretaría de Desarrollo Económico, entidad encargada de realizar las entregas ha respondido que hoy, 28 de julio, terminará de entregar las canastas, y de hecho Carolina Durán, directora de esta cartera, afirmó a través de su cuenta de Twitter que "Mañana (28 de julio) seguiremos entregas! Gracias por la paciencia. Vamos en más de 18 mil mercados entregados en 48 horas".



Sin embargo algunos internautas han manifestado su preocupación ante el estado en el que pueden llegar los alimentos después de haber permanecido empacados en cajas por más de cuatro días.



Por ejemplo en el caso de la canasta de Boyacá que incluía arepas y almojábanas, los compradores aseguran que estos alimentos, que necesitan refrigeración, ya no podrán ser consumidos.



Además también hay inconformidad con la atención de la línea telefónica debido a que no responden y cuelgan las llamadas. EL TIEMPO intentó contactarse con el call center de la iniciativa en repetidas ocasiones y no hubo respuesta.



A otros compradores les ha llegado el siguiente mensaje: "Apreciado Consumidor, agradecemos su interés y apoyo hacia nuestros productores, frente a la inquietud presentada, nos permitimos informar: Las canastas de la “MERCATON” se hará efectiva su entrega en el transcurso del día 27 de julio, extendimos nuestras fecha debido a la alta demanda de pedidos, recuerde que el domicilio no tendrá ningún costo adicional y el pago es en efectivo contra entrega", sin embargo en esta fecha tampoco fueron entregados los mercados.



Cabe aclarar que también hay reportes positivos, en los dos primeros días de entrega varias personas publicaron fotografías y vídeos de las canastas.

Estos son algunos reportes ciudadanos

Buenas tardes, mi mercado acaba de llegar en unas pésimas condiciones y sin la totalidad de lo ofertado por ustedes. Quien me responde? pic.twitter.com/Qvcnc6GIx6 — @MariaMendez (@Mari70893353) July 27, 2020

#MercatónCampesina @ClaudiaLopez un poco decepcionado con la compra, productos de baja calidad, peso no es el indicado en la oferta, la arveja no llego, en fin. Supuestamente la mandarina eran 2 kg, llegaron solo 3 unidades El que compre era Tolima. Y quien responde? pic.twitter.com/OsMrcIwrkz — Sebastian Soche L (@ssochel) July 27, 2020

#MercadosCampesinos @DesEconomicoBog Desafortunadamente el mercado llegó incompleto, varias cosas de la lista no están: Zanahoria, arveja verde, cachaco, guanábana, mandarina. Agradezco nos den solución. — Julio Carrillo (@Salsaenlasvenas) July 28, 2020

Insisto, señora alcaldesa de Bogotá, ¿Cuándo llegan los #MercadosCampesinos que se comprometieron a entregar el fin de semana? — CG (@cgomezjudicial) July 28, 2020

@DesEconomicoBog #MercadosCampesinos pedi mercado del Tolima, me llegó correo de confirmación y dijeron que llegaba entre el 26 y 27 pero nunca llego, imagino que ya no llegará. Si se acabaron sería bueno informar y no seguimos esperando... — Angélica P. (@Angel_Ojitos) July 28, 2020

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET