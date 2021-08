La variante delta ya circula en Bogotá

La variante delta ya llegó a Bogotá. Así lo confirmó un análisis conjunto de la Red Nacional de Vigilancia Genómica liderada por el Instituto Nacional de Salud, la Unidad de Vigilancia Genómica del Laboratorio de Salud Pública de Bogotá y el laboratorio Gencore.



"Hoy podemos confirmar lo que ya habíamos anunciado pero era solo una sospecha: la presencia de la variante delta en Bogotá", aseguró el secretario de Salud, Alejandro Gómez, y explicó que de un análisis de 300 muestras por secuenciación genómica (tomadas en julio), cuatro llevaban el delta.



Pero una de las cuatro personas no había viajado al exterior. Eso significa que se contagió aquí.

Los pacientes contagiados tienen entre 32 y 41 años, tuvieron síntomas, fueron aislados y, finalmente, se recuperaron.



"Ningún caso requirió atención hospitalaria y, actualmente, todos se encuentran recuperados", precisó la Secretaría de Salud y, a su vez, confirmó que tres de los cuatro pacientes estaban vacunados.



El Secretario de Salud indicó que ya se puede decir que delta circula en Bogotá, pues uno de los positivos para esta variante no había viajado al exterior. Los otros tres habían estado en el exterior (uno en República Dominicana y dos en Estados Unidos).



"Cuando encontramos la variante delta en una persona que haya llegado del exterior confirmamos que hay presencia de la variante en Bogotá. Pero una de las cuatro personas no había viajado al exterior. Eso significa que se contagió aquí: esto nos habla de circulación de delta en nuestra ciudad. No es la variante dominante, pero podría serlo", explicó Gómez.



De acuerdo con la autoridad sanitaria, la mejor medida en este momento es avanzar con la vacunación.



"La confirmación de la presencia de la variante delta en Bogotá debe considerarse como un llamado de atención para acelerar el proceso de vacunación, debido a que esta variante, a pesar de considerarse más contagiosa, no se asocia con mayor mortalidad y la respuesta inmune inducida por las vacunas (esquema completo, en vacunas de dos dosis) es efectiva para su control", detalló la Secretaría en un comunicado.

Lo que debe saber de delta

Es más contagiosa: las personas que se infectan con ella, de acuerdo con los estudios, tienen dos veces más posibilidad de ser hospitalizadas que quienes se contagian con otras variantes.



De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que ya hace presencia en más de 120 países y amenaza con ser la forma predominante del Sars-CoV-2 en todo el planeta.



Hay que reforzar las medidas: si bien es más agresiva, la circulación de esta variante puede frenarse con las medidas convencionales aplicadas durante toda la pandemia. En ese sentido, el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador de Estudios covid-19 para Colombia, delegado por la OMS, insiste en el uso permanente del tapabocas, evitar las aglomeraciones, ventilar los espacios cerrados y aislar rápidamente a las personas que presenten síntomas.



Las vacunas lo protegen: diferentes estudios, uno de la revista médica New England Journal of Medicine y otro de la revista científica Nature, han demostrado que los esquemas completos de vacunación (dos dosis) y las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca ofrecen una protección adecuada contra la variante delta, similar a la que tienen frente a otras formas del virus.



Con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson de una dosis, los informes preliminares de sus fabricantes demuestran que, al igual que las anteriores, su potencia se mantiene contra esta variante. Frente a la vacuna de Sinovac, se sabe que esta se desarrolló previa a que apareciera la variante delta del covid-19. Y aunque no se tienen datos específicos sobre su rendimiento frente a la variante delta, Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional, considera que, al igual que las demás, se espera que esta vacuna tenga niveles de protección adecuados contra la nueva variante.



