60 % de los casos de extorsión en Bogotá son por medios virtuales

Una mujer que decidió recurrir como alternativa de trabajo a exponer algunas fotos suyas en una página de internet para adultos terminó siendo víctima de sextorsión en Bogotá, cuando un hombre de su núcleo cercano vio esas imágenes íntimas en la web.



Este individuo la contactó a través de mensajes de texto y le exigió que le pagara la suma de un millón de pesos, o de lo contrario haría públicas sus fotos y videos íntimos entre sus amigos y familiares.



La víctima decidió denunciar y tras una investigación del Gaula de la Policía de Bogotá, su extorsionista se convirtió en uno de los 53 capturados por este delito en lo que va del año en la capital del país, 10 de estos por sextorsión.

El mayor Adrián Ramos Ruiz, comandante del Gaula de la Policía Metropolitana, le dijo a EL TIEMPO que el 60 por ciento de las denuncias de extorsión en la ciudad ocurren, como en el caso de la joven, por intimidaciones que se dan a través de medios virtuales.



De acuerdo a lo explicado por el oficial, de las 660 denuncias que se conocieron entre el 1.º de enero y el 20 de agosto de este año, 396 correspondieron a extorsiones virtuales. Esto, coinciden autoridades y expertos, obedece a las condiciones propiciadas por la pandemia.

“La crisis ha provocado que el uso de herramientas digitales se vea en aumento, especialmente las aplicaciones y las redes sociales. Esto provoca que se genere un intercambio de información en volúmenes considerables, situación que ha sido aprovechada por algunos actores criminales”, explicó el mayor Ramos.

El oficial añadió que Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón son las localidades más afectadas; que entre el 1.º y el 20 de agosto hubo 12 denuncias menos por extorsión en la ciudad, pasando de 26 en el 2019 a 14 en el 2020, y que se ha detectado que los delincuentes están usando un software que envía correos masivos con mensajes mentirosos que terminan por engañar a los ciudadanos.

“En esos correos manifiestan que usted está haciendo uso de páginas porno, y que si no quiere que eso sea viralizado, tiene que dar un dinero a través de bitcoins”, precisó el comandante del Gaula.



Luis Lubeck, especialista en seguridad informática de Eset Latinoamérica, añadió que en la gran mayoría de estafas virtuales la información se cobra con algún tipo de criptomoneda, y que, en efecto, el bitcoin es la más usada en estos casos.



“Si bien con el bitcoin uno sabe a qué billetera fue el dinero, es difícil saber quién está atrás de esa billetera y con eso se logra el anonimato del delincuente que se hace a ese dinero en última instancia”, dijo Lubeck, quien mencionó otra modalidad que inquieta a las autoridades.

Extorsiones a empresas

Algunos extorsionistas no solo están tras personas incautas, sino tras empresas. Logran acceder a datos confidenciales, de mercado, balances, patentes, información que podría llegar a dañar la reputación de una compañía frente a sus clientes, y exigen dinero a cambio de no revelarla.



No obstante, muchas veces se trata de mensajes escritos con datos al azar, por lo que las autoridades recomiendan denunciar de inmediato estos hechos. “Es un fenómeno de los últimos meses asociado a correos electrónicos falsos, con escritos que hacen creer que han logrado infiltrar su información y que si no paga, se dará a conocer. Pero no hay un jaqueo real, es una lista de empresas y envían a ver si alguna cae”, advirtió el especialista de Eset Latinoamérica.



Pero pese al boom de este tipo de actuaciones criminales en la web, hay otras modalidades que, aunque sus cifras no han aumentado, inquietan a autoridades y expertos.



Por ejemplo, la extorsión por objetos. Johan Avendaño, analista en seguridad, cree que por cuenta de la pandemia los ladrones de bicicletas, e incluso de celulares, no están encontrando clientes, por lo que están recurriendo a llamar a sus víctimas a pedir dinero a cambio de devolver los elementos hurtados.



Por otro lado, Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, agrega que no solo serían objetos los que estarían usando los criminales, sino incluso mascotas.



“En teoría es un secuestro, pero al no ser un sujeto, se trata es de una extorsión. Piden entre 200.000 y 5 millones de pesos”, advirtió Nieto, y agregó que también sigue vigente la extorsión vía telefónica, de llamadas que suelen salir desde las cárceles, y que haciéndose pasar por familiares de sus víctimas exigen dinero para ayudarlos a salir de falsas situaciones críticas.



Para contener este delito, el Gaula de la Policía de Bogotá no solo ha capturado a 63 personas este año, sino que en este momento hay activas 18 operaciones de investigación en puntos de la ciudad donde han ocurrido este tipo de hechos, y están cerca nuevas capturas.



“Hay un trabajo entre Fiscalía y Gaula para poder a través de herramientas como la prevención, y que las personas nos compartan información y que denuncien”, concluyó el mayor Ramos Ruiz.

ÓSCAR MURILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ