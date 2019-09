La estrategia con la que buscan identificar delincuentes extranjeros

Para combatir la falta de información de los ciudadanos extranjeros que son capturados en Bogotá, lo que dificulta su judicialización, Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana firmarán en los próximos días un convenio con el que crearán una Sala de Detención Transitoria, en la UPJ de Puente Aranda, en la que se establecerá la identidad de los migrantes que cometan algún delito en la ciudad.

De las 22.781 capturas que se hicieron por distintos delitos en Bogotá entre enero y junio de este año, 16.892 fueron de ciudadanos colombianos, 2.055 venezolanos y 207 de otros países, según cifras de la Policía.



Las detenciones de personas de Venezuela en la ciudad representan apenas el 9,03 por ciento del total, razón por la cual, según expresó en reciente conversación con EL TIEMPO el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana, “no es una situación prioritaria”, pero sí de atención.



“Existe un incremento en la incursión en el delito de esta población. Esto me da un indicador como comandante para tener una alerta de qué es lo que está sucediendo y qué puede suceder en el futuro para ir implementando medidas e ir alertando a la Administración Distrital sobre cuál es la situación”, dijo en su momento el oficial.

Penilla manifestó que una de las principales dificultades para atender este tema es que al momento de capturar a un ciudadano de ese país hay muy poca información.

“No tenemos bases de datos de esas personas, o antecedentes. Cuando se identifican con un documento, no sabemos si es real o si la información preliminar que están dando sobre nombres, apellidos u origen es verdad o mentira”, explicó.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la nueva sala que se implementará tendrá un área de 82 metros cuadrados y una capacidad de atención para 25 personas.

“Funcionará las 24 horas del día, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos extranjeros”, aclararon en la entidad.



Este lugar será atendido por oficiales de Migración Colombia, quienes, en un tiempo no mayor a 36 horas, tendrán que verificar la plena identidad del extranjero, así como su condición migratoria: fecha y lugar de ingreso al territorio nacional, si su estatus es regular o irregular y el hecho por el cual fue trasladado.

“La idea es que como muchos de los extranjeros no tienen identificación, en un tiempo determinado por la ley, nosotros verifiquemos su identidad y su condición migratoria. En Colombia hay delitos que son excarcelables, entonces en esos casos, como ya están en custodia nuestra, procedemos a aplicar una sanción migratoria que puede ser una deportación o una expulsión”, precisaron desde Migración Colombia.



En todo el territorio nacional, por distintos motivos, no solo por cometer algún delito, han sido expulsadas unas 1.500 personas en lo que va del año.

¿Cárcel para extranjeros?

A esta iniciativa ya le salieron algunos contradictores. Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, dijo que se trata de una “solución apresurada” que no va a cumplir con el objetivo y que, por el contrario, va a profundizar la situación de hacinamiento de la UPJ de Puente Aranda.



“Hoy, en ese lugar, ya hay detenidos por delitos que llevan varios días y meses ahí recluidos y ahora resulta que van a legalizar ese lugar como una ‘pequeña cárcel transitoria para venezolanos’ que han cometido delitos. Es decir, se va a continuar e incrementar el hacinamiento que registran hoy las URIs”, advirtió.



En Migración aclararon que lo que se pretende con la Sala de Atención Transitoria es facilitar los procesos que actualmente se realizan en sus sedes en todo el territorio nacional.



“Lo que se busca es tener una herramienta para facilitar el proceso de judicialización de aquellos extranjeros, no solo venezolanos, sino todos los extranjeros que cometan delitos en la capital de la República”, argumentaron.



Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que por cuenta de la acción de algunos, toda la comunidad migrante se está viendo afectada. Agregó que esta población no ha logrado incidir de fondo en la delincuencia en el país, y reflexionó sobre la dificultad para identificar a esta comunidad.



“Uno de los problemas más fuertes es que el Gobierno no les da la posibilidad de que tengan algún documento. Además, los antecedentes que uno pudiera tener del Estado venezolano no dan fe realmente de quién es delincuente y quién no”, explicó.



Finalmente, dijo que la iniciativa de la Sala de Detención Transitoria que implementará Bogotá, más que corroborar los antecedentes, va a permitir consolidar una base de datos de quienes han cometido delitos, “lo que permitirá en el futuro ver la reincidencia y tomar medidas como la deportación”.



