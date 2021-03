Delincuentes se disfrazan de médicos para hurtar viviendas en Bogotá

Un lamentable suceso, en el que una mujer mayor fue víctima, tiene consternado al barrio El Sol, en la localidad de Puente Aranda de Bogotá, tras la reciente aparición de una modalidad de hurto en el sector. Vestidos con batas de especialistas de la salud, los ladrones timbran en las casas de los adultos mayores, diciéndoles que vienen a vacunarlos contra el covid-19, para ganarse la confianza de estos, ingresar a sus hogares y hacer de las suyas.



(Le puede interesar: Dos hombres atracaban en TM con la modalidad 'escalera humana')

La mujer quien fue víctima de los delincuentes asegura que así la engañaron, aprovechándose de su emoción al creer que venían a inmunizarla. “Fueron tres señoritas que venían con su uniforme, traían su carro, y pues uno con problemas con sus citas pues dice ‘que dicha. Llegaron a atenderlo’. Comentó la víctima a CityTv.



Ella llamó a la EPS donde estaba afiliada para confirmar la visita, pero no tenía ninguna cita para la vacunación en su hogar, dándose cuenta del engaño. Lamentablemente ya era tarde. Los delincuentes le rompieron la chapa de una puerta donde tenía guardados objetos de valor y a su hermana le hurtaron las tarjetas bancarias. Afortunadamente, nadie resultó herido.



En cámaras de seguridad, se observó a la banda, integrada por hombres y mujeres, subiéndose a un vehículo cerca de donde cometieron el hurto. “El llamado de atención es a verificar que estos funcionarios tengan una plena identificación de que pertenecen a una EPS, y alertar a estos falsos médicos”, dijo Héctor Rodríguez, el presidente de la junta de acción comunal del barrio.



Por su parte, las autoridades recomiendan seguir llamando a las entidades de salud a las que los adultos mayores están afiliados para verificar la certeza de una visita médica y no caer en engaños. También que verifiquen si hay algo que los identifique como profesionales de la salud y no dejarse llevar por el porte de un uniforme.



Siga leyendo:

-‘Los casos de los últimos días los vamos a resolver’: Gómez Heredia.

-En Fusagasugá una mujer fue golpeada y empalada por su pareja.