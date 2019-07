Testimonio de la periodista agredida en medio de hurto en la calle 26

Este lunes en la noche, un hombre atacó a la periodista de Radio Nacional de Colombia (RTVC), Lizeth García, en el puente peatonal de la estación de TransMilenio Quinta Paredes. El delincuente intentó robarla y cuando el robo es frustado la hiere en las manos.

García terminó su jornada laboral y salió de las instalaciones de RTVC rumbo a su casa cuando fue asaltada. Aseguró que no era la primera vez que ocurría y que ya otros periodistas han sido robados este año en este punto.

Debido a los antecedentes de presuntos atracos a sus colegas, Lizeth García se previene cuando se dirige hasta la estación. "Faltando 10 para las nueve salí y revisé que no hubiera nadie", explicó.



Según relata, subía el puente corriendo, como suele hacerlo, y se topó con un hombre. Entonces, aceleró el paso. Luego, el delincuente la atacó por la espalda y la amenazó con un arma blanca en el cuello.



"Entrégeme todo", le decía el ladrón, pero ella respondía que no llevaba nada. Ante la negativa de la mujer, comenzó el forcejeo y Lizeth pidió ayuda a gritos.



"Un ciclista que estaba llegando a la estación de TransMilenio me escuchó y se devolvió. El atracador se dio cuenta y me atacó con el puñal en las manos. Después se fue caminando tranquilamente", relató.



Cuando se acercan a la taquilla de la estación, los funcionarios llamaron al cuadrante y varios uniformados llegaron. Dice que la ambulancia no llegó y que una patrulla, después de media hora, la trasladó hasta el hospital de la Cruz Roja.



"Les digo: ayúdenme, me robaron, no siento el dedo. Me dicen que tome asiento y espere. Me quedo por media hora pero no aguanto el dolor y me voy hasta la clínica Méderi", contó Lizeth.



Un médico la atedió, le suturó el dedo corazón con ocho puntos. Le informó que no estaban comprometidos los tendones, pero que era una herida profunda.



"Hoy fue mi mano, mañana puede ser la vida de una persona", sentenció Lizeth. Aunque se está recuperando de la agresión física, la periodista asegura que aún tiene temor y exige más iluminación y presencia policial en el puente, pues según ella, es un sector muy solitario y por eso pulula la inseguridad.

Al respecto, la Secretaría de Salud respondió que el servicio de ambulancias no fue solicitado por la Policía, quien es la encargada de atender estos casos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

