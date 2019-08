Dejan en libertad a hombre que atropelló a conductor de SITP

Uno de los videos que más generó debate en las redes sociales el pasado miércoles fue uno en el cual José Mauricio Gil Vásquez, deliberadamente, atropella a un conductor del SITP luego de que este se paró al frente de su camioneta para evitar que se fuera tras un incidente de tránsito.



El bus fue golpeado por el campero rojo conducido por Gil, quien, luego, arrolla a Isaías Vargas, el conductor de servicio público.



“Le pegó al bómper con esas llantotas que tiene ese carro, entonces me bajé a ver qué pasó, a mirar el golpe. El señor no se bajó, le dije: ‘Mire que le pegó al bus’, y él me respondió que me quitara, que me hiciera para un lado”, contó Isaías.



En la noche de este jueves terminó una audiencia tras la captura de Gil, que fue reportada por el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo el miércoles.



El conductor de la camioneta fue dejado en libertad. El sistema informativo de Ciynoticias reportó que en la audiencia se determinó que la captura fue ilegal "porque no fue en flagrancia". Además, el juez aseguró que el video no se tuvo en cuenta como prueba debido a que no muestra la totalidad de los hechos.



Isaías Vargas, el conductor atropellado, le contó a este diario que, por fortuna, no sufrió heridas graves a pesar de la agresión que varios videos en redes sociales han difundido.

Esto acaba de pasar en la 7ma con 82. El de la camioneta roja se estrelló con el bus del SITP que está atrás. Por alguna razón se iba a volar y se le ocurrió pasarle el carro por encima al conductor del bus. pic.twitter.com/Rup8nGAivp — Juan Pablo Otero (@oterojuan) 7 de agosto de 2019

"Seguimos muy pendiente con el acercamiento de la víctima, con la familia del afectado (...) vamos a ver cómo llevar este asunto a feliz término", afirmó Diego Henao, el abogado del hombre que conducía la camioneta.



"Yo espero que se haga justicia. No pueden seguir ocurriendo hechos de intolerancia como estos", dijo Isaías Vargas al sistema informativo de CityNoticias luego de la audiencia.

ELTIEMPO.COM