Déficit de lluvia supera el 30 %, pero aún no afecta abastecimiento

A más de un mes de que empiece la primera temporada de húmeda del año, la Corporación Ambiental Regional de Cundinamarca (CAR) reportó un aumento del déficit de lluvias en los municipios de la Sabana y Bogotá.

Según el Boletín hidrológico, en el cual la entidad ambiental reporta periódicamente los niveles de lluvias y el estado de los embalses y de las diferentes cuencas de la región, el déficit de precipitaciones para la época es superior al 30 por ciento.



Adriano Chaparro Amaya, asesor en hidrología e hidráulica de la CAR, explica que esta situación no es “normal”, pero tampoco es crítica.



“Es un periodo seco fuerte, sin llegar a ser crítico. No hay estado de alerta. Tampoco se ha potenciado un escenario asociado al fenómeno del Niño”, explicó el experto de la corporación.



Dicho déficit, de acuerdo con la entidad, no afectará el suministro de agua a los municipios y la capital, mientras no cambien las actuales condiciones meteorológicas.



“Hemos medido los volúmenes de las presas y cotejado las afluencias o entradas de agua que se avizoran para marzo, y se pueden cubrir las demandas de agua, a no ser que las próximas semanas el Ideam dé información nueva sobre frentes cálidos que puedan aparecer y que puedan aumentar el déficit de lluvias”, explicó.



La esperanza es que se cumplan los pronósticos del Ideam en cuanto el inicio de la temporada de lluvias después de mediados de marzo, que si bien podría no tener la misma intensidad que en otros años, sí aliviaría las necesidades de los embalses.



“En términos de abastecimiento de agua, el parte es de tranquilidad para los municipios de la Sabana y Bogotá”, aseguró el experto, quien destacó la importancia que tienen para la región los embalses del Neusa, Sisga y Tominé en las épocas secas.



Estos reservorios cumplen la función de retener grandes volúmenes de agua en las épocas de lluvias y luego, en la temporada seca, descargarla de manera controlada.



El reporte de la CAR indica que esas represas están entre el 40 y el 45 % en promedio de su capacidad y esto, por ahora, es suficiente para enfrentar el tiempo de seco que aún falta. Las condiciones meteorológicas de esta zona del país están influenciadas por la vertiente del Magdalena.



Si bien hay reservas de agua, y la situación no se parece a la vivida en 2009 –la última época fuerte de sequía– la corporación ambiental recomienda hacer un uso racional del líquido.



Por ejemplo, no lavar el carro y economizar en lo posible el consumo de agua en las viviendas. También fueron críticos los periodos secos 1991, 1992 y 2005.



Pero para la capital del país y la región es clave la influencia de los Llanos Orientales sobre la cuenca alta del río Bogotá.



En esa región hay una sola época de humedad fuerte y esta llega hacia la mitad del año. Pero eso beneficia los embalses de San Rafael y Chingaza, que hoy por hoy, según la CAR, cuentan con buenas reservas de agua.

​

Guillermo Reinoso Rodríguez

Editor de Bogotá

@guirei24

@BogotaET