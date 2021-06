¿Por qué la Defensoría alerta sobre grupos armados ilegales?

Una nueva alerta emitida por la Defensoría del Pueblo esta semana abrió preguntas sobre la seguridad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca al argumentar, en un documento de 80 páginas, la existencia de grupos armados ilegales en estos territorios.



Una vez fue de conocimiento público esta alerta, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha negaron estos hechos y el Distrito le solicitó al Ministerio de Defensa que la aclarara.

(Le puede interesar: Cundinamarca afirma que no hay presencia de grupos armados ilegales)



(Además: Tres asesinatos dejaron en evidencia disputa de disidencias en Sumapaz)



Ricardo Arias, delegado de alertas tempranas de la Defensoría, explicó que el tema se ha manejado con imprecisiones porque no se puede hablar de presencia de grupos armados organizados, sino de pequeñas estructuras de estos y grupos que operan a través de la tercerización.



“Una alerta temprana no es un oficio de consumación. Justamente les está dando el mensaje a la alcaldesa de Bogotá y al gobernador de Cundinamarca para que no sucedan los hechos”, indicó Arias.



Estas advertencias se hacen porque en los corredores orientales y occidentales de la ciudad, que colindan con municipios de Cundinamarca, se han encontrado dinámicas criminales de grave afectación.

(También puede leer: Madre de Ana María Castro denuncia irregularidades en el proceso)



Por ejemplo, la Defensoría sostiene que sobre el corredor oriental hay una disputa entre un grupo denominado ‘los Paisas’, que están articulados con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y ‘los Boyacos’, organización de crimen organizado que tiene una estructura amplia y de influencia en la zona.



“Mientras hay esa disputa, hay varios riesgos de sicariato, producción y distribución de estupefacientes, compraventa ilegal de predios y hurtos a personas”, explicó el funcionario de la Defensoría.

Sobre el corredor de occidente, la presencia sería de actores que han estado históricamente ligados al conflicto armado, como el Ejército de Liberación Nacional y grupos disidentes de las Farc. “Allí realizan acciones como reclutamiento forzado, amenazas y restricciones de la movilidad”, advierte Arias.



Este martes, la Policía incautó material explosivo en Corabastos. Según informó el ministro de Defensa, Diego Molano, estos artefactos iban a ser utilizados por el décimo frente de las disidencias de las Farc para cometer actos vandálicos. Para Arias, estos hechos tienen relación con lo dicho en una alerta temprana emitida el año pasado para los municipios de Soacha y Sibaté en la que se identificaba presencia de esa estructura.



(Además: Denuncian que conductor atropelló a manifestante en Los Héroes)



La alcaldía municipal de Soacha se pronunció sobre lo dicho por la Defensoría y manifestó que no tienen conocimiento de la existencia de grupos paramilitares o guerrilleros, pero sí de bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico.



“Realmente, en la ciudad lo que hemos logrado determinar es que existen pequeños grupos de microtráfico que han venido azotando algunas localidades de la ciudad”, dijo Juan Carlos Saldarriaga, alcalde del municipio.



Para la Defensoría, también hay fenómenos de tercerización con grupos que operan en ciertas UPZ de Bogotá y veredas de Cundinamarca. Según explicó Arias, estas bandas no son parte de grandes grupos, pero sí responden o tienen conexiones con estos sobre los corredores orientales y occidentales.



(Puede leer: Así puede agendar su vacunación para evitarse las largas filas)



BOGOTÁ

