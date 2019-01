Defensor del Pueblo, nuevo contradictor de Proscenio

Al proyecto Proscenio, con el cual se busca intervenir 260 predios en el exclusivo sector de La Cabrera entre las calles 85 y 87 y de la carrera 15 a la 13, y edificar allí un teatro, viviendas, comercio y oficinas, le salió un nuevo contradictor: el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

Con argumentos similares a los de los vecinos que se oponen a Proscenio, Negret acudió a su papel de defensor de los derechos fundamentales de la comunidad de Chapinero, localidad donde está ubicado el proyecto, para cuestionar el cambio de uso del suelo que permitirá llevar a la zona comercio de alto impacto, con el consecuente aumento de población flotante en la zona.



El defensor le pidió al alcalde Enrique Peñalosa revocar el decreto 674 de noviembre del 2018, mediante el cual se aprobó una modificación del decreto que en 2010 autorizó el plan.



El principal argumento del defensor es que para aprobar el plan parcial, la Alcaldía debió adelantar un proceso de concertación con la autoridad ambiental, pues el proyecto es colindante con el parque El Virrey, que forma parte de la estructura ecológica principal de la ciudad.

Negret asegura que el decreto 1077 de 2015 (del Ministerio de Vivienda) señala que “los planes parciales que precisen la delimitación de los suelos de protección o colinden con ecosistemas tales como parques naturales, reservas forestales, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelo o zonas costeras” necesitan concertación.



El plan parcial es un instrumento que se utiliza en Bogotá para evitar el desarrollo predio a predio (tumbar una casa para poner un edificio) y, en cambio, reorganizar urbanísticamente zonas más grandes. Proscenio es uno de esos proyectos. El decreto que lo aprobó fue el 334 del 2010, pero no se ha llevado a cabo por la oposición de algunos vecinos.



Según el defensor, el sector donde se desarrollará Proscenio está protegido por normas que ordenan “promover los usos de carácter residencial en las zonas que ostentan tal condición y evitar la extensión de los usos de suelo comerciales y de servicios hacia las zonas residenciales”.



Para Negret, el decreto 674 “desconoce abiertamente” las normas de las UPZ 88 y 97 El Refugio / Chicó Lago, que buscan “asegurar altos estándares de calidad de vida, que preserven el valor del suelo y contribuyan a detener procesos de desplazamiento de la población residente”.

En su opinión, el plan Proscenio “amplía los índices de ocupación y de construcción, lo cual tiene como efecto necesario una reducción de las áreas libres”.



Afirma que hay inconsistencias técnicas en los estudios de movilidad, “que pueden generar importantes traumatismos a la población habitante de la zona”.



El defensor cita un ejemplo en el cual se han sustentado los vecinos que se oponen: que en la intersección de la carrera 15 con calle 90, las medidas de mitigación que se aplicarán permitirán pasar de demoras que oscilan entre 31,37 minutos mínimo y 41,31 minutos máximo a 32,85 y 48,67, lo que muestra un empeoramiento y no una mejoría.



Sobre este caso, la Secretaría de Movilidad ha dicho que ese fue un error de digitación y que la entidad verificó la solidez de los estudios de tráfico, los cuales fueron socializados con los vecinos.

Negret hace eco de una de las preocupaciones de los vecinos que se oponen a este proyecto, en el sentido de que las vías principales de acceso y salida al área comprendida dentro del plan son la calle 85 y la carrera 15, “cuya ampliación se presenta insuficiente ante las necesidades de flujo vehicular que plantea el desarrollo del plan”.El defensor pide revocar el decreto, o, en todo caso que la Alcaldía se pronuncie “de forma clara, oportuna, concreta e individualizada” respecto a las dudas planteadas.

Explicaciones de Planeación

Lo primero que le aclara la Secretaria de Planeación al defensor es que el decreto 674 de noviembre pasado es una modificación del original, porque el que aprobó plan parcial Proscenio fue el 334 del 2010.



Solo se modificaron asuntos relacionados con la generación de espacio público, acciones de mitigación de impacto, en especial en movilidad, por los usos urbanos y metropolitanos de Proscenio y el manejo de áreas privadas de uso público.



La modificación no incluyó aspectos ambientales y, por lo tanto, no era necesario hacer una concertación por el parque El Virrey, como señala el defensor. El parque colinda con Proscenio, pero no será intervenido.



Funcionarios de Planeación explicaron que uno de los aspectos de la modificación fue el compromiso asumido por los promotores del proyecto de hacer obras de mitigación que surgieron de un estudio de tráfico.

Entre las obras figura la construcción de nuevos carriles en las calles y carreras del proyecto. Serán más de 30 intervenciones, que deberán ejecutarse antes de desarrollar Proscenio.



“Lo importante de esta modificación es que el decreto 674 incluye el compromiso de los privados de realizar todas las obras que sean necesarias para mitigar los impactos del proyecto y garantizar que el tráfico no se empeorará en relación con la situación actual”, explicaron.



Si esas medidas no son suficientes, tendrían que realizar las que se requieran, de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Movilidad.



La otra modificación fue en el espacio público para garantizar andenes más anchos, plazoletas y corredores ambientales en el proyecto, que no estaban en el decreto del 2010. Los promotores han dicho que se entregarán 15.556 metros nuevos de espacio público peatonal y área privada de uso público.



Los usos mixtos –vivienda, comercio y oficinas– no se modificaron, según Planeación.

Redacción Bogotá

