El jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, hizo este martes una fuerte defensa de los contratos que ha tenido en la actual Administración Distrital el esposo de la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, y que suman 707 millones de pesos.



El pronunciamiento fue en respuesta a las denuncias del exconcejal y hoy cabeza de la lista del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero. El exconcejal señaló que Felipe Morales, esposo de Jaramillo, ha suscrito contratos hasta por 860 millones de pesos durante esta Administración.

Felipe Morales, según el vocero de la Alcaldía, "es un arquitecto con magíster en urbanismo, que conoce como ningún otro las dinámicas de los procesos de estructuración de grandes proyectos de ciudad en las distintas entidades".



Morales tiene desde 2020 con contratos con las secretarías General y de Movilidad, según informó la misma alcaldía.



Felipe Morales y Jaramillo no son casados pero tienen una relación de pareja desde hace varios años y esta es de público conocimiento.

Luis Ernesto Gómez señaló además que desde el inicio de esta Administración, Morales "ha cumplido una labor encomendada por la alcaldesa mayor de Bogotá, coordinando la junta de infraestructura. Es una junta creada para poder sentar a todas las entidades que tienen competencia para que los grandes proyectos de ciudad se ejecuten".



El exconcejal Andrés Forero le dijo a este diario que aunque no puede decir que sea ilegal que el esposo de la Secretaria de Planeación tenga contratos con el Distrito, sí señaló que "no tiene presentación ni es coherente" para la alcaldesa Claudia López, quien ha enarbolado las banderas contra la corrupción y tiene el programa Talento no Palanca.



Dijo también que Morales, en cuatro años con (el alcalde) Enrique Peñalosa, suscribió contratos por 260 millones de pesos, mientras que en la Alcaldía actual, en solo dos años, ha suscrito contratos por 860 millones.

Luis Ernesto Gómez también señaló que Morales es un arquitecto con más de 20 años de experiencia profesional, de los cuales 15 en la Alcaldía Mayor, durante diferentes administraciones.



"El señor Felipe Morales es contratista de la Alcaldía de Bogotá desde el año 2012.

Ha liderado en el IDU, en la Secretaría de Movilidad y otras entidades del Distrito proyectos de infraestructura", señaló Gómez.



Según la alcaldía, Morales no ha recibido 860 millones de pesos a através de contratos de asesoría, sino 707 millones en estos tres años.



Gómez agregó que así, el sueldo sueldo de Morales en estos tres años de la actual administración, equivale a un promedio de 19 millones de pesos mensuales. "Corresponde a los honorarios que recibe una persona en el mercado laboral por sus años de experiencia, más de 15 años en la Alcaldía mayor, y más de 20 años como profesional ejerciendo en empresas del sector privado. Y además por su calificación y experiencia en estas dos entidades del Distrito".



