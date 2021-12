Hace algunos meses escribí acá una columna diciendo que, aunque la propuesta de POT de la alcaldesa Claudia López tenía unas apuestas importantes para construir una ciudad más justa y sostenible, ni este POT ni ningún POT podría dejar contento a todo el mundo.



Desde ese momento hasta ahora ha pasado mucho, pero nada de fondo. El concejo organizó visitas a localidades, cabildos abiertos y empezó el tramite del proyecto de acuerdo de modificación del POT, donde se incluirían las propuestas de ciudadanos y concejales. Pero cuando se iba a empezar la votación empezó el sabotaje. Algunos actores adentro del concejo y otros afuera empezaron a presentar recusaciones, impedimentos y tutelas que claramente tenían como único objetivo que el POT no se debatiera.

Ahora solo hay dos opciones: que la alcaldesa lo vuelva a presentar el próximo año o que lo decrete igual a como lo presentó en septiembre. FACEBOOK

Y lo lograron. Pasaron los 90 días y como el concejo no pudo votar el POT, no se pudieron corregir los errores que había en la propuesta inicial ni se pudieron incluir los aportes de ciudadanos y concejales. Ahora solo hay dos opciones: que la alcaldesa lo vuelva a presentar el próximo año o que lo decrete igual a como lo presentó en septiembre.



Desafortunadamente, todo indica que la alcaldesa lo va a decretar, lo cual implica que van a quedar varios errores y vacíos (de los cuales todos estamos conscientes) en la norma que va a regir el desarrollo urbano de Bogotá durante al menos los próximos doce años.

Acá algunos de los más delicados:



1. Las bodegas de reciclaje tendrán un tamaño mínimo de 500 metros, algo que ya los recicladores dejaron totalmente claro, les inviabiliza el negocio a muchos de ellos.



2. Todas las viviendas nuevas que se construyan en Bogotá tendrían un tamaño mínimo de 36m2. Ese punto es tan inconveniente que desde el día que se presentó el POT, la misma administración aceptó que era un error y que eso no era lo que querían proponer.



3. Los bogotanos dueños de predios serán responsables del mantenimiento del andén frente a su casa. Si no lo reparan ellos, la alcaldía podrá hacerlo y cobrárselos.



4. El POT define dos categorías principales de usos en la ciudad: proximidad (para zonas mayoritariamente residenciales) y estructurante (para zonas mayoritariamente no residenciales). En dialogo con las comunidades, es evidente que varias zonas de Bogotá, entre otras Normandía, Bella Suiza, el Nogal y la Soledad quedaron como estructurantes, cuando son predominantemente residenciales. La Secretaría de Planeación está consciente de las imprecisiones, pero si se decreta el POT, quedaría así.



5. Ligado con el punto anterior, todas las zonas estructurantes de Bogotá que estén hasta a 100 metros de una vía arterial podrían tener bares, discotecas o prostíbulos de hasta 4000m2. Aunque los ponentes habían acotado donde se podían ubicar esa clase de usos (que es importante permitir), si se decreta quedaría la versión original.



Como estos cinco ejemplos hay muchos más. El punto es que esta clase de errores o vacíos en caso de salir el POT por decreto, seguramente opacarán buena parte de los aspectos positivos que tiene el POT. Y que tratar de corregir estos puntos con decretos reglamentarios solo ayudarían a enredar más la viabilidad jurídica de un POT que sí o sí enfrentará toda clase de demandas.



Ojalá la alcaldesa vea con claridad el costo para la ciudad de decretar un POT incompleto y vuelva a presentar una versión con ajustes el próximo año. Si en ese momento vuelven a sabotear el debate en el concejo, ya podría decretar una versión mucho más pulida que corrija los errores que he descrito acá y varios otros más.



En ultimas, hay una gran diferencia entre tener un POT que por buscar acuerdos no deje a todos el mundo contento a decretar uno que todos sabemos que se puede mejorar. Lo primero es gobernar, lo segundo es un error garrafal.

DIEGO LASERNA

CONCEJAL DE BOGOTÁ