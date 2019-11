Decretan ley seca en Madrid (Cundinamarca) por marchas de este jueves 

Habrá ley seca en el municipio de Madrid (Cundinamarca) como una medida de garantía de seguridad horas antes de las marchas de este 21 de noviembre.



Así lo ordenó el alcalde local Orlando Cardona mediante el decreto 802 de 2019, expedido este martes.

Así, entre las 6 de la tarde de este miércoles y hasta las 6 de la tarde de este viernes no se podrá consumir ni vender licor en el departamento.



Esto, según las autoridades municipales, se hace para "garantizar el derecho a la protesta social, pacífica y sin armas, conservando el orden público y con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad".

Según información oficial de los organizadores de la marcha, habrá puntos de concentración en varios municipios de Cundinamarca. Estos están dispuestos así:



Tenjo: 8 a.m. Parque Central

Funza: 4 p.m. Parque principal

Facatativá: Universidad de Cundinamarca. 1:30 p.m.

Zipaquirá: Frente al Cedro. 8 a.m - Frente a la biblioteca 9 a.m. - Calle 4 con carrera 15 6 p.m. (cacerolazo)

