Declaran nueva alerta amarilla por calidad del aire

En la noche de este jueves se declaró una nueva alerta amarilla por las altas concentraciones de material particulado. Esta es la segunda emergencia ambiental en lo que va corrido del año, la anterior duró once días y afectó a un polígono del suroccidente de Bogotá.



Esta vez la declaratoria aplica para toda la ciudad. Una de las causas, según confirmó la Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, tiene que ver con los incendios en la región de los últimos días. Adicionalmente, la situación se habría agravado por el fenómeno de inversión térmica que concentra el material particulado sobre la ciudad. Aunque la Secretaria aseguró que "no han sido inversiones térmicas tan agresivas como las de febrero", sí contribuyeron a la situación.

Durante las últimas 48 horas, las estaciones de Carvajal – Sevillana, Kennedy, Fontibón y Móvil Carrera Séptima registraron altos niveles de concentración de material particulado. pic.twitter.com/OUkOVOveuE — Secretaría de Ambiente 𓆉 (@Ambientebogota) March 6, 2020

Como medida preventiva se decretó pico y placa provisional para vehiculos particulares y motos los días sábado (de 6:30 a.m. a 6 p.m.) y domingo de (6:30 a.m. a 2 p.m.) dependiendo de si la placa es par o impar (como funciona entre semana). Comenzará este 7 y 8 de marzo y se mantendrá mientras lo dicten las autoridades.



Sin embargo, se aclaró que los taxis no entrarán en la medida.

Adicionalmente, es clave tener en cuenta que desde este lunes, y mientras dure la alerta, habrá pico y placa de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 19:30 p.m..

Durante las últimas 48 horas, las estaciones de Carvajal – Sevillana, Kennedy, Fontibón y Móvil Carrera Séptima registraron altos niveles de concentración de material particulado. pic.twitter.com/OUkOVOveuE — Secretaría de Ambiente 𓆉 (@Ambientebogota) March 6, 2020

"Todos tenemos que contribuir a que mejore la calidad del aire", indicó la Secretaria y agregó que, aunque este viernes no habrá restricciones especiales, si se extiende la invitación a que los ciudadanos reduzcan el uso de carro particular.

Excepciones:



1. Los vehículos eléctricos y los de cero emisiones

2. Caravana presidencial

3. Vehículos de servicio diplomático o consular

4. Carrozas fúnebres

5. Vehículos de organismos de seguridad del Estado

6. Vehículos automotores y motos de emergencia

7. Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de Discapacidad

8. Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios

9. Vehículos automotores y motos destinados al control del tráfico y grúas

10. Vehículos de control de emisiones y vertimientos

11. Vehículos y motocicletas Militares, de Policía Nacional y de Organismos de Seguridad del Estado

12. Motocicletas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada

13. Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección a ciudadanos que tengan medidas de protección

14. Vehículos de transporte escolar

15. Vehículos de valores, los de alimentos perecederos, animales vivos, flores y gases medicinales

16. Las motocicletas utilizadas por:

 Las empresas que prestan servicio domiciliario

 Las que prestan servicio de correspondencia

 Las que prestan servicio a las empresas de telecomunicaciones de redes fijas o inalámbricas

 Las que prestan servicio a las empresas de Televisión

 Los medios de comunicación con su debida identificación

17. Los camiones cisterna de transporte de combustible, que se encuentren cargados o vacíos

18. Vehículos de medios de comunicación

19. Vehículos de autoridades judiciales

20. Vehículos de transporte de materiales y maquinaria para obras públicas

21. Empresas de transporte de carga que se encuentren vinculadas al Programa de Autorregulación Ambiental

Adicionalmente, se recomendó a comunidades vulnerables (menores de cinco años, mayores de 60 y personas con enfermedades respiratorias y cardiovsaculares) restringir la actividad física en exteriores y limpiar constantemente el polvo de las superficies del hogar.La industria también pondría su parte: habrá restricciones para la industria desde la medianoche.

Además, en las últimas horas se conoció el decreto 077 de 2020 y que incluye las restricciones para los vehículos de carga y acoge la concertación hecha entre camioneros y Distrito después de las protestas de febrero.



Estas incluyen pico y placa para vehículos de carga de más de 20 años los sábados de 5:00 a.m. a 9:00 p.m (rotativo) y uno entre semana de 6:00 a.m. a 8 :00 a.m. y entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. (permanente).



En medio de la situación, la Secretaria de Ambiente reconoció que, más allá de las medidas reactivas, la ciudad debe hacer una planeación a largo plazo en materia de calidad del aire.

¿Cuáles son las fuentes de contaminación?

De acuerdo a la Secretaría de Ambiente, las fuentes fijas (industria) aportan un 25 % del material particulado al aire capitalino, mientras que las fuentes móviles (transporte) suman un 75 % y se reparte de la siguiente manera:



Transporte de carga: 38,5 %

Campero y camionetas: 16,8 %

Sitp Provisional: 12,3 %

Motos: 11,7 %.

Sitp, alimentadores y zonal: 7,3 %

Transporte especial: 6,8 %Carro particular: 3,6 %TransMilenio: 2,2 %​Otros: 0,6 %

Taxis: 0,2 %

Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ