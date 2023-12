Declaran calamidad pública en Choachí tras emergencia por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias que se presentaron en Choachí durante las últimas semanas ocasionaron el desbordamiento de tres quebradas durante la madrugada del pasado miércoles 20 de diciembre. Esta situación obligó a las autoridades del municipio a declarar calamidad pública y a cancelar algunos eventos culturales que se iban a llevar a cabo en el lugar durante las próximas semanas.



En la madrugada del pasado miércoles, 20 de diciembre, las fuertes lluvias presentadas en Choachí, Cundinamarca ocasionaron el desbordamiento de tres quebradas, las cuales ocasionaron múltiples daños en varias veredas del municipio.

Acorde con el último reporte emitido por la Alcaldía de Choachí, se presentaron daños de gran importancia tales como la pérdida de la bocatoma, algunas afectaciones en la red del acueducto municipal, el colapso de seis puentes y la desconexión con seis veredas.

Según las autoridades, se reportó la pérdida de una vivienda y otras varias afectadas. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Las autoridades también reportaron que, aunque no se sufrieron muertes humanas, si se presentó la pérdida de una vivienda y otras tantas se vieron afectadas. Esta serie de afectaciones instaron a la Alcaldía a decretar calamidad pública.



Para llevar a cabo los arreglos y las reconstrucciones del lugar, el alcalde de Choachí, Álvaro Pulido, decidió cancelar las ferias y fiestas del municipio, que suelen realizarse durante las primeras semanas de enero.

"Siendo consecuentes con la situación particular que está viviendo el municipio, se tomó la decisión de no realizar ferias y fiestas. Vamos a utilizar estos recursos para mitigar y solucionar la afectación particular que se presentó, especialmente con los arreglos relativos al acueducto y restableciendo del tráfico vehicular en las veredas afectadas", cerró el mandatario de Choachí.

REDACCIÓN BOGOTÁ

JULIÁN CAMILO SANDOVAL BLANCO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO