A causa de los incendios forestales y a las altas concentraciones de material particulado que están contaminando el aire de la capital, la Secretaría de Ambiente declaró la Alerta Fase I en el suroccidente de Bogotá.

Según las autoridades, en las últimas 27 de horas se ha detectado partículas en la calidad del aire debido a los incendios forestales que se han presentado cerca del perímetro urbano de la ciudad (Sumapaz) y la vereda El Verjón Bajo; en Venezuela, y en los departamentos de Vichada, Meta y Casanare.

También se ha presentado un incremento en las concentraciones de material particulado 2.5 debido al fenómeno de inversión térmica que es frecuente en esta época del año.

Por ahora se intensificarán los controles y seguimientos en las fuentes que emitan niveles de contaminación altos. Especialmente aquellos que operan con combustibles sólidos y líquidos en el suroccidente de la capital.

Recomiendan no exponerse a vías sin pavimentar y de alto flujo vehícular; evitar hacer ejercicio entre las 6: am y las 10 am y entre las 5 pm y las 8 pm; y no consumir tabaco ni exponerse a ambientes donde haya personas fumando.

Tomamos la determinación de declarar una alerta ambiental Fase I en el suroccidente de Bogotá. Esta medida se toma después de que se cumplieron 36 horas de condiciones regulares de calidad del aire en esa zona de la ciudad. Las medidas van a incluir recomendaciones a la salud y un refuerzo a las funciones de inspección, control y vigilancia sobre las fuentes móviles y fijas, no se incluyen restricciones a la movilidad debido a que la causa de esta alerta son condiciones meteorológicas y regionales”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

