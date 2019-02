Declaran alerta amarilla en tres localidades por contaminación

Según la Secretaría de Ambiente ha condiciones meteorológicas que se han presentado a nivel regional y local producto de: fuertes inversiones térmicas, vientos provenientes del occidente con intensidad y frecuencia mayor a la habitual e incendios localizados en la región.



En particular el incendio en Quetame (Cundinamarca) y las quemas que se presentan en los llanos de Colombia y en mayor medida en Venezuela, que han influenciado la baja dispersión atmosférica en la ciudad, aumentando las concentraciones de contaminantes.

La alerta amarilla en estas localidades conlleva, por el momento, a la aplicación de medidas voluntarias, para los ciudadanos.



Entre ellas utilizar transporte público en vez de vehículo particular y en caso de tener que usar el vehículo particular hacerlo de manera compartida.



Se recomienda apagar los vehículos de carga mientras se encuentran detenidos y seguir las recomendaciones de ecoconducción como: evitar acelerar y frenar bruscamente y realizar cambios abruptos de marcha.

Esta imagen de Bogotá contaminada en el occidente fue captada en febrero del 2017 desde el cerro de Guadalupe. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Desde hace tres semanas el experto en salud pública de la Universidad de los Andes Luis Jorge Hernández ha enviado alertas sobre el incremento de los niveles de material particulado pm 2.5



Se trata de un polvillo que queda suspendido en el aire, que se mide en micras y que genera una capa sobre la sabana de Bogotá y se concentra en el occidente en localidades como puente Aranda, Fontibón, Kennedy, Bosa y Suba, entre otras.



Cuando las personas, en especial los niños, los adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, respiran ese polvillo genera infección en las células y eso desencadena en problemas de salud.



La recomendación del experto es no trotar, no hacer ejercicio al aire libre, usar tapabocas n95 y que los niños salgan a descanso a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, dependiendo de la jornada



Este fenómeno se ha incrementado debido a que no están circulando vientos lo que causa acumulacion. También a las quemas que se han presentado en diferentes sectores de la ciudad, municipios aledaños y también a las que se han generad, incluso en otros países por el fenómeno del niño. Todo ese material llega a la sabana de Bogotá.



La Secretaría de Ambiente dijo que se prevé que este fenómeno se extenderá al menos durante el fin de semana.



Por eso las autoridades ambientales intensificarán las medidas de control de emisiones, especialmente en fábricas y vehículos mediante operativos permanentes en la zona, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.



También a los operativos al transporte de carga, en las principales entradas a la capital.

Recomendaciones mientras dura la alerta

La Secretaría Distrital de Salud solicita a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



• Las personas con enfermedades respiratorias de base o cardiovasculares deben limitar los esfuerzos y la actividad física al aire libre.



• Consultar al médico oportunamente si identifica signos de alarma: tos, fatiga inusual, dolor en el pecho o dificultad para respirar.



• Las Secretaría de Salud brindará información y realizará tamizaje de riesgo cardiovascular en los puntos Cuídate y Se Feliz, dispuestos en las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito.

En marzo del 2018 también hubo alerta por contaminación

En marzo del 2018 también se declaró una alerta por contaminación. en ese momento, las autoridades ambientales de la ciudad atribuyeron la concentración de partículas contaminantes a que los vientos que provenían desde el Brasil y Venezuela cargados con sus propios contaminantes ingresaron por la cuenca del Magdalena, se movieron hacia Bogotá y allí chocaron con los vientos alisios y con todos los materiales sucios que salen de los exhostos y de las fábricas sin autocontrol, lo que ocasionó un estancamiento del aire.



Todos esos materiales sucios, que no se ven a simple vista, fueron detectados por los puestos de monitoreo que revelaron mayores partículas suspendidas en el aire. Como si esto fuera poco, el otro fenómeno que está ahí latente y que pronto se va a manifestar, es el tradicional pico epidemiológico de enfermedades respiratorias que sale por esta época, como ya lo ha informado EL TIEMPO en ediciones anteriores.



REDACCIÓN BOGOTÁ