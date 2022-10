Ingrid lleva en la institución solo 5 meses y 3 días, a sus 19 años fue víctima de las manifestaciones. Se encontraba ejerciendo su cargo como policía en la estación de TransMilenio, nos relató como vivió el momento allí, “estaba haciendo presencia, ayudando a la ciudadanía, colaborando dando direcciones, ayudando a los discapacitados”.

La auxiliar estaba allí desde las 6 de la mañana realizando su turno correspondiente en la estación del museo del oro. La auxiliar se encontraba dentro de la estación pendiente de las personas que estaban dentro de la estación, pero alrededor de la 1:30pm cuando los Indígenas entran a la estación y empiezan las agresiones contra la policía, ella cuenta que “Me jalaron, me arrastraron… Pensé que no iba a vivir”

Los manifestantes se entraron por las puertas de la estación, empezaron a gritarle a la Auxiliar García que “la policía era lo peor” y se dirigieron directamente hacia a ella para atacarla como se ve en los vídeos que circulan en redes.

Al rededor de 8 o 9 personas agredieron de ella en la estación, nunca había vivido una situación similar, “sigo pensando en lo que paso ayer, gracias a Dios me levanté bien hoy” como cuenta ella a pesar del ´shock´ que tuvo en el momento mencionó que “no alcanzaron a golpearme con los bastones, pero si a mano limpia”

Ingrid manifestó su opinión con respecto a la situación: “La verdad es algo injusto, porque si van a hacer manifestación, háganlo tranquilamente, no era necesario que todo comenzará con violencia” Ciudadanos ajenos a la protesta entraron a la estación la ayudaron a salir de ahí para que no la siguieran agrediendo, pero la desplazaron hasta la plaza de Bolívar.

En una patrulla que llego en el momento del accidente, la traslado hasta el CAI Bolivia, y de ahí salió para el Hospital Central de la Institución, en el cual revisaron que sus signos vitales estuvieran en los parámetros normales y la dieron de alta, con una incapacidad de 5 días.



REDACCIÓN BOGOTÁ