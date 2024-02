Habla la mamá de Dilan Santiago: 'Que aparezca el responsable para que pague'

El país entero sigue al tanto de lo que ocurre en el caso del niño Dilan Santiago, quien fue hallado sin vida el sábado 10 de febrero, en zona rural de Usme.



El niño, de apenas dos años, había sido reportado como desaparecido el pasado martes, en extrañas circunstancias que aún son materia de investigación.



Tras el hallazgo del cadáver, se han conocido las declaraciones de los familiares y padres del niño. Ahora, este lunes, la madre afirmó que no le han dejado ver el cuerpo y que espera que aparezca el responsable para que "pague por lo que hizo".



Este lunes, los familiares del menor de dos años fueron llamados a un nuevo interrogatorio en los juzgados de la Fiscalía General de la Nación. Desde allí, antes de ingresar al recinto, la madre atendió a medios de comunicación.

Dilan Santiago Castro. Foto: Cortesía / Policía

Derly Julieth Rivas explicó que hasta el momento, dos días después de encontrar su cadáver, no tienen mayor información por parte de las autoridades.



"No nos han dicho nada, estamos esperando a ver qué nos dice criminalística, para saber qué le hicieron al niño", expresó ante cámaras de Noticias Caracol.

Además, contó que no ha podido ver el cuerpo de su hijo -que permanece en Medicina Legal- aunque, espera que se lo entreguen en las próximas horas.



"No se sabe si el niño fue abusado o si fue asfixiado, porque el niño estaba morado, eso fue lo que me dijeron, que mi bebé estaba morado", añadió la madre al medio citado.



Es preciso mencionar que el cadáver del niño fue hallado en zona rural de Usme, cerca de su vivienda. Estaba medio desnudo y boca abajo. Las autoridades declararon ese mismo sábado que no tenía signos de violencia.

Más de 150 personas estaban en el equipo de búsqueda de Dilan Santiago. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

"Esperar que aparezca el responsable para que pague por todo lo que hizo", dijo Derly Julieth Rivas en Noticias Caracol.



Por otro lado, señaló que ha recibido comentarios en redes sociales por parte de personas que la juzgan a ella y a la abuela del pequeño.



Además, afirma que no tenía inconvenientes con vecinos o habitantes de la zona, pues había llegado a Bogotá hace apenas 15 días atrás, oriunda del Tolima.

