Declaraciones de Claudia López causan polémica

Las redes sociales se incendiaron este martes luego de que en una entrevista la candidata a la Alcaldía de Bogotá del partido Alianza Verde, Claudia López, dijo que “los ‘pepes’, Petro y Peñalosa, tienen destrozada a Bogotá estos ocho años”.

La indignación se produjo en diferentes sectores porque el calificativo de 'los pepes' fue el que se le dio a las bandas criminales que se aliaron en la década de los 90 para declararle la guerra al extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.



Al utilizar ese juego de palabras produjo la reacción de varios sectores, comenzando por los petristas, como también del aspirante a la alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán.



Galán escribió en su cuenta de Twitter: “Los ‘Pepes’ hacen parte de una las etapas más oscuras de crimen en la historia del país. Banalizar el dolor de las víctimas por una casualidad lingüística para referirse a Petro y Peñalosa es ofensivo e irresponsable. Así no se hace política @ClaudiaLopez Empecemos por el respeto”.



(Le puede interesar: Estos son los puntos de Bogotá donde habrá manifestaciones de taxistas)

A su vez Nicolás Petro, hijo del senador, escribió: “Es una falta de respeto que la candidata @ClaudiaLopez compare a @petrogustavo y a @EnriquePenalosa con los "PEPES". Los "PEPES" fue un grupo de narcotraficantes y paramilitares. Muy difícil apoyar a una candidata que desprecia a la Colombia Humana".

Por su parte María Andrea Nieto, otra de las aspirantes a la alcaldía de Bogotá, trinó: “Me parece de un precario este tipo de comunicación. Irrespetuosa y matoneadora. Querida @ClaudiaLopez eres parte del establecimiento, has estado con muchísimos políticos y cambias de posición en cada elección. No te las des de lo que no eres”.



El caricaturista Matador también reaccionó a la discusión y escribió:

"@ClaudiaLopez asocia @petrogustavo y al alcalde @EnriquePenalosa con la mafia llamándolos los PEPES. A mí no me gusta ninguno de los dos, pero esta asociación si es de muy baja estofa. ¿Querida Claudia quién es tu asesor de campaña? ¿Popeye?".



En un trino, ella le respondió: “Querido Matador. Te quiero y te respeto igual cuando coincidimos y cuando no. pe y pe son solo las iniciales de sus nombres. No más. Perseveremos en lo que nos une que para sembrar rencor, divisiones y tempestades ya hay demasiados. Más bien dime cuando te visito y conversamos”.



Y @matadoreltiempo le volvió a responder: "Querida @ClaudiaLopez, en un país donde la violencia de los carteles de la droga se ha recrudecido, donde aparecen cuerpos decapitados, donde se matan mujeres, nombrar los "PEPES" es un chiste de mal gusto. Colombia todavía padece los herederos de Pablo Escobar.



Ni el senador Gustavo Petro ni el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, trinaron sobre el tema.

REDACCIÓN BOGOTÁ