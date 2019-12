‘No queremos adueñarnos del paro sino sumarnos’: Adriana Lucía

La cantante colombiana Adriana Lucía, una de las voces más activas del actual paro nacional, habló con EL TIEMPO para invitar a toda la ciudadanía a sumarse al llamado Concierto por Colombia que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de diciembre a partir de las 8:30 de la mañana.

En este participarán más de 40 artistas que inicialmente se iban a presentar en el parque Simón Bolívar y que luego decidieron cambiar de locación para realizar sus presentaciones en una tarima móvil que visitará varios puntos de Bogotá y que partirá desde el Planetario Distrital.

La razón: “Agradecemos la disposición que tuvo la administración del alcalde Enrique Peñalosa para darnos los permisos pero, al final, nos dimos cuenta de que teníamos que escuchar a la ciudadanía. Ellos nos dijeron que la protesta es en la calle y que no debíamos estar separados por vallas.



“Nosotros no hacemos parte de ningún partido, no queremos adueñarnos del paro ni de las protestas, sino sumarnos”, dijo la cantante.



Explicó que los artistas que participarán lo hacen por una causa que vale la pena. “Somos un colectivo que quiere expresar su posición. Nadie puede desconocer que en Colombia sí están pasando cosas. Este es un país de artistas, el arte juega un papel muy importante en la reconstrucción del tejido social”.



Dijo además que la sociedad está gastada, herida, rota y fragmentada emocionalmente por tantos años de guerra y agregó que aunque cada miembro tiene un punto de vista diferente sí tienen unos acuerdos que darán a conocer al presidente Iván Duque. “Este es una tema de humanidad, de dignidad”.

El Concierto por Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 8 de diciembre a partir de las 8:30 de la mañana. Foto: Hector Fabio Zamora

La cantante también habló de las críticas por los contratos que tuvo en algún momento con el Gobierno. “Yo no me voy a callar ni a dejar intimidar por cosas que hice bien en el pasado. Hay quienes tienen miedo de un concierto que va a ser pacífico, no entiendo por qué. Yo voy a marchar por mi Colombia olvidada. Lo que pasa es que hemos hecho unos videos que han incomodado a muchos, pero yo ya hice cuero para resistir a todas las críticas”.



Finalmente explicó que el concierto del próximo domingo está planeado para comenzar a las 8:30 de la mañana desde el Planetario Distrital en la calle 26B con carrera 5.ª para luego ir al parque Nacional, el parque de Los Hippies y finalmente arribar a la calle 85 con carrera 15.



REDACCIÓN BOGOTÁ