Trabajar 12 horas al día, 4 días a la semana: la propuesta de Soacha

Soacha, hasta con decálogo, se prepara para encender nuevamente su gran industria y conservar cerca de 40.000 empleos. Su alcalde, Juan Carlos Saldarriaga, redactó una hoja de ruta de 10 puntos para poner las reglas de un retorno que permita “salvar la economía” local, sin descuidar la salud de los trabajadores.



“El decálogo no entra a funcionar por sí solo ni es camisa de fuerza. Estamos en reuniones con las grandes industrias y este viernes podría ya tener listo el decreto”, le comentó Saldarriaga a EL TIEMPO, y dijo que evalúa una entrada escalonada de la gran industria que opera en el municipio, que suma 200 empresas.

Para el alcalde, lograr concertar la activación es clave para no poner en riesgo los 40.000 empleos relacionados a este sector. “Buscamos que estas personas no sean despedidas de las empresas porque pudimos reactivarlas. Si hoy es un reto apoyar a tanta familias con mercados, imaginen lo que sería si sumamos más desempleo”, menciona.

La preocupación no es cosa menor si se tiene en cuenta que, en el 2019, según el Dane, la tasa de desempleo de Soacha se ubicó en el 13 % y que, de los que están ocupados, el 54 % son obreros o empleados particulares.



De acuerdo con la misma entidad, la población que cuenta con empleo en el municipio lo hace desde los sectores comercio (31,2 %), industria manufacturera (19,9 %) y construcción (8,7 %). Estos dos últimos serían los sectores que se activarán progresivamente y con protocolos.



El alcalde asegura que la estrategia es conocida por “altos mandos del Gobierno Nacional”. Sin embargo, este diario confirmó que la Gobernación de Cundinamarca no tiene conocimiento del proyecto.



El decálogo aplicaría solo para empresas y empleados que estén ubicados en Soacha, y tendrá todo tipo de normas para evitar la concentración de personas:

Este es el decálogo del Alcalde

1. Solo se aplicará para las empresas o industrias de Soacha.



2. Únicamente podrán laborar en estas empresas quienes vivan en Soacha, y así evitar contagios en el sistema de transporte público entre ciudades.



3. Solo podrán trabajar personas menores de 50 años y quienes no tengan ninguna complicación ni prescripción médica. (A la guerra se envían los hombres más sanos y fuertes.)



4. Las personas que participen en el ‘Decálogo inteligente y responsable’ tendrán que trasladarse caminando, en bicicleta o motocicleta.



5. Las empresas deberán aplicar el ‘Pico y NIT’ para el ingreso de sus empleados.



6. Los turnos serán de 12 horas. Así, quien trabaja cuatro días descansa otros cuatro.



7. Los empleados que tengan que trabajar deben tener pruebas de PCR (examen para descartar el coronavirus).



8. Las empresas deberán aplicar en el trabajo el protocolo de seguridad establecido por las autoridades.



9. Es necesario que las empresas establezcan el 30 por ciento de teletrabajo con sus empleados para evitar contagios.



10. Las empresas deben incluir a los empleados en labores u oficios de alto riesgo dentro de sus aseguradoras de riesgos.

Llama la atención, por ejemplo, que solo podrán trabajar los menores de 50 años. “Esto es una guerra contra un virus. Y a la guerra se mandan los más fuertes”, afirma el mandatario, y agrega que está hablando con empresas para que los mayores de 50 no sean despedidos.



Causa curiosidad además que el decálogo invita a que las jornadas sean de 12 horas diarias para trabajar solo cuatro días. “Se busca también que no exista el recargo nocturno ni dominical. Pero que se organice a la gente para que cumpla las horas de trabajo para tener su salario base con cuatro días de labores a la semana”, agrega Saldarriaga.



De otro lado, es consciente de que una importante fuerza laboral de Bogotá vive en su municipio y necesitará transportarse hacia la capital el lunes para labores de construcción, por ejemplo. Pero cree que, por el momento, TransMilenio podrá mover la demanda de pasajeros sin sobrepasar el límite del 35 %. “Hoy registramos una ocupación del 10 al 12%. Seguiremos con ‘pico y cédula’ para el ingreso”.



Habrá que ver cómo se comporta la movilidad y la ocupación el lunes, cuando se reactive no solo parte de la industria en Soacha, sino el sector de la construcción en Bogotá. TransMilenio, en estos días, ha reportado a la estación San Mateo como una de las que más validaciones de pasajes tiene.

Los dos caminos nos llevan a la muerte: tanto la cuarentena total como abrir las puertas. Tratamos de reducir el número de víctimas

Por lo pronto, el mandatario trabaja en la firma del decreto que ordenará el toque de queda en el municipio y la restricción de tránsito en la autopista Sur, en su paso por Soacha, los fines de semana del 25 de abril y el 1 de mayo.



El primer toque de queda en el marco de la cuarentena se vivió el pasado fin de semana y, según el consejo de seguridad, reportó resultados positivos. Por eso se repetirá junto a un “cierre de fronteras”.



Así, Soacha parece librar una guerra contra el coronavirus en dos frentes. Por un lado, sostiene e intensifica el aislamiento en quienes puedan cumplirlo y, por otro lado, prepara el camino para reactivar su economía. Al fin y al cabo, el alcalde ha señalado que los soachunos pueden morir ‘tanto de coronavirus como de hambre’. “Nos estamos preparando. Si no hacemos nada se quiebran los entes territoriales, se quiebra la salud y desaparecen los municipios. Tenemos que salvaguardar la vida y la economía”, concluye Saldarriaga.

