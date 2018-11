Bogotá y Cundinamarca debaten sobre integración regional

En el salón Boyacá del Congreso de la República, el Concejo de Bogotá y la Asamblea de Cundinamarca realizan el debate 'Integración Regional', que hace parte de una sesión conjunta.

La iniciativa contó con el apoyo de ProBogotá Región, cuyo presidente, Juan Carlos Pinzón, señaló que quieren ser el mediador entre los territorios para lograr integrar la ciudad y los municipios aledaños.



"Trabajaremos un plan maestro de Movilidad; en propuestas de seguridad; en el futuro del empleo, y en la planeación urbana conjunta", señaló Pinzón.



Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá, Daniel Palacios, fue quien dio apertura al foro y agradeció que todos los actores involucrados en la región hubieran asistido al debate.

También, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Víctor Sanchez, explicó que la ciudad-región tiene problemas micro y con ello, la jornada de este miércoles es histórica, para sentarse a hablar de temas conjuntos.



Por su parte, en su intervención, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñañosa, calificó el sistema organizativo de Colombia como "municipalista", y explicó que algunos territorios tienen visión micro, que no contribuye a pensar en una región integral.



Explicó que el otorgar licencias en municipios para condominios estrato 5, genera zonas de baja densidad, dependientes del vehículo particular, que luego traen a la capital, congestionando su movilidad.



Explicó que la ciudad debe crecer en las zonas norte y occidente, como en el municipio de Mosquera, aunque han encontrado negativas allí al desarrollo urbanístico. Por eso insistió en que el sistema "municipalista" les da mucha autonomía que afecta la toma de decisiones conjunta.



Además, fue crítico a la propuesta del área metropolitana. "Bogotá aporta el 90 por ciento de los recursos de la Car de Cundinamarca, por ejemplo, y su territorio y población no tienen comparación con un municipio de 5.000 personas. Es ridículo decir que tenemos la misma importancia. Por eso invitó a que los representantes de Bogotá y los concejales se opongan a esa propuesta si no le dan a la ciudad su importancia", sentenció.

Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, explicó que hoy fusionar municipios no es viable, como ocurrió en 1954, cuando Engativá y Usaquén, entre otros, se añadieron a Bogotá.



"Los territorios son muy diversos en la actualidad y los índices de calidad de vida son muy diferentes. Hay gente de los municipios que no quiere saber sobre la carrera 7.ª o la avenida Caracas", afirmó Franco.



Sostuvo que está presto a "trabajar en esa ciudad que está más allá del río Bogotá", con las alcaldías y la Nación.

Redacción Bogotá

