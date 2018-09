Vacíos jurídicos en la implementación de los taxis inteligentes

Extensión en los tiempos de implementación, unificación de tarifas y esclarecimiento en la normativa de uso, fueron algunas de las recomendaciones que se escucharon en el Concejo de Bogotá esta tarde.

El debate de control político que se programó desde el seis de septiembre al Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, fue realizado sin su participación ya que el funcionarios se encontraba en un seminario en el exterior. Nasly Jennifer Ruiz, estaba como representante del funcionario.



Para la concejal del Centro Democrático, Ángela Garzón, la administración Distrital no debe seguir improvisando con este tema. "Se le pide a la Secretaría de Movilidad que trabaje unos plazos más extendidos, para solucionar las muchas fallas que tienen las tabletas, una de ellas es el costo del servicio que no es lo mismo cuando se pide a través de una aplicación, por este medio tiene unos costos mayores; debería haber una unificación de precios", afirmó Garzón.

Debate en el Concejo de Bogotá por tabletas de taxi Foto: Abel Cárdenas Debate en el Concejo de Bogotá por tabletas de taxi Foto: Abel Cárdenas Debate en el Concejo de Bogotá por tabletas de taxi Foto: Abel Cárdenas Debate en el Concejo de Bogotá por tabletas de taxi Foto: Abel Cárdenas

Se le pide a la Secretaría de Movilidad que trabaje unos plazos más extendidos, para solucionar las muchas fallas. FACEBOOK

TWITTER

Además, la concejal agregó que por parte de la Administración Distrital debe haber más aproximaciones con los gremios de taxistas, "No todos comparten las medidas que dispone la secretaría. También el precio de las tabletas es una inconformidad, ya vemos que hay distintos precios, antes se hablaba de costos de 800.000 pesos, hoy vemos que existen unas que cuestan 250.000 pesos, que los conductores puedan adquirirlas en cualquier lado", agregó Garzón.



Lucía Bastidas, concejal de Alianza Verde, comentó que el uso de la tecnología es necesario pero que hace falta la regulación del Gobierno Nacional, "esta decisión la tomó el Distrito pensando en el bien de los usuarios además la mayoría de taxistas tienen tabletas y no se debe ver como una carga adicional si ya la mayoría lo tiene", informó.



Guillermo Cuervo es taxista desde hace 28 años; él instaló hace más de un mes el dispositivo electrónico en su vehículo. De acuerdo con Cuervo, los pasajeros que usan su servicio se sienten más cómodos con el uso de la tecnología. "No es difícil adaptarse a la nueva tecnología, lo importante es recibir buena capacitación y tener buena actitud", comentó.

Esta decisión la tomó el Distrito pensando en el bien de los usuarios además la mayoría de taxistas tienen tabletas. FACEBOOK

TWITTER

Además, este conductor aseguro que quienes se resisten al cambio es porque no se han dado la oportunidad de probar el sistema, "a los usuarios le da mucha confianza, puesto que el sistema que tenemos actualmente es muy fácil de adulterar", agregó.



Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático, aseguro que el proyecto de la tabletas es ilegal ya que no tiene un piso jurídico, "lo que ordena la ley es que el taxi tenga un taxímetro, y se necesita un taximetro digital, pero este tipo de medidas le van a incrementar los costos al gremio que se están quebrando por la competencia ilegal de Uber, que ofrece el mismo servicio a precios más barato, lo que promueve a que más usuarios se traslade a este servicio ilegal", comentó.



Como conclusión del debate fue una exigencia a la Administración Distrital que revise en detalle el procesos, además se menciono el incidente con la licitación semafórica, en el una carta firmada por el Secretario General del Grupo de Consultas y Análisis de la Procuraduría daba luz verde al proceso licitatorio, en donde dicho funcionario no trabajaba en la entidad. La Secretaría de Movilidad ha puesto en conocimiento de la Fiscalía este hecho.



REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA