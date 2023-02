Casi dos años después de haber sido radicado el proyecto que busca regular el uso de la pólvora en espectáculos pirotécnicos en Bogotá, el Concejo de la ciudad lo hundió.



La iniciativa fue presentada en 2021 por la entonces concejal Andrea Padilla (hoy senadora de la Alianza Verde) y fue aprobada en comisión en agosto de 2021 y en junio de 2022 la plenaria la devolvió. Y ayer, la Comisión del Plan del cabildo distrital la archivó.



El uso de pólvora es nocivo para los animales Foto: Guillermo Osa - EL TIEMPO

Esta decisión generó de inmediato la reacción de la congresista animalista en un tuit: “A esta hora, @CarlosCarrilloA y @VargasSilvaMV hunden nuestro proyecto de acuerdo para proteger a los animales de la pólvora. No me sorprende la mezquindad”. En el mismo mensaje, Padilla agradece a los concejales María Fernanda Rojas y Celis Nieves por defenderlo.



El proyecto buscaba proteger a las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y a los animales domésticos y silvestres de los efectos del ruido y la contaminación del aire por la pólvora, a través de exigir la utilización de nuevas tecnologías. Además, ordenaba crear un registro de los casos de afectación de la fauna por pirotecnia.

A esta hora, @CarlosCarrilloA @VargasSilvaMV hunden nuestro proyecto de acuerdo para proteger a los animales de la pólvora. No me sorprende la mezquindad. Gracias @maferojas @CelioNievesH por defenderlo. De momento, no hay ley ni norma que proteja a los animales de la pirotecnia. — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) February 14, 2023

A pesar de que insistimos que es un proyecto que trata aspectos distintos al tema de la pirotecnia, lo archivaron FACEBOOK

María Fernanda Rojas, en conversación con este diario, lamentó la decisión de sus homólogos y dijo que la excusa fue que un proyecto de ley en el mismo sentido se está discutiendo en el Congreso y que no se podía votar ni aprobar.



“A pesar de que insistimos que es un proyecto que trata aspectos distintos al tema de la pirotecnia, lo archivaron”, reprochó, tras reconocer que la iniciativa resultaba polémica para algunos sectores.



Agregó que incluso ella expuso ejemplos de acuerdos que han sido votados primero en el Concejo de Bogotá que en el Legislativo, y citó el caso del asbesto y del plástico de un solo uso.

“Acá, con ese mismo argumento, estando el proyecto en plenaria, lo devolvieron para la comisión, y hoy (ayer) resulta que el tiempo para discutirlo ya se había cumplido”, explica Rojas, quien expresó su disgusto porque la iniciativa se hundió por un asunto de trámite y no por no contar con los votos.



En el cabildo distrital también argumentaron que el proyecto sobre la pólvora necesitaba un concejal doliente y no lo tenía porque la autora es actualmente congresista. “Eso no es cierto. La oficina jurídica (del Concejo) ya había conceptuado diciendo que el proyecto podía seguir haciendo trámite independientemente de que el concejal autor se hubiera retirado”.



Ante la decisión de la Comisión del Plan de archivar la iniciativa, la concejal de la Alianza Verde aseguró que ella volverá a radicarla para que tenga la discusión y se convierta en acuerdo de la ciudad.

REDACCIÓN BOGOTÁ.