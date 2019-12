¿Cobrar o no por el parqueadero? La pelea al norte de Bogotá

Dos parqueaderos en el norte de Bogotá son motivo de discusión entre el Distrito y sus administradores, que manejaban esos espacios en el barrio El Chicó (calle 100 con carrera 19) y en la Castellana (calle 93).



La disputa radica en si los administradores pueden cobrar o no por el servicio que ofrecen a los conductores.



Por su parte la Defensoría del Espacio Público (Dadep) asegura que no, debido a que, al menos en el caso del parqueadero de El Chicó, el contrato venció a comienzos de este año.

"Se terminó un contrato de administración y mantenimiento y, por lo tanto, el cobro es indebido", precisó Nadime Yaver, Directora de la Defensoría del Espacio Público. Sin embargo, desde el 5 de febrero, fecha de vencimiento del contrato, la fundación Forja, a cargo del punto de El Chicó, seguía cobrando 74 pesos por minuto de parqueo. Ahora, con la decisión de la Dadep, desde la madrugada de este lunes, el estacionamiento amaneció con avisos que indican que el parqueadero es gratuito.

"No estamos tocando nada de la infraestructura. Estamos es informando a la comunidad cuál es la situación para que como ciudadanos decidan sí quieren pagar o no por el espacio público", precisó Pedro Ramírez, Subdirector de la Defensoría del Espacio Público.



A pesar de esto, la Fundación Forja aseguró que seguirá cobrando por el parqueo.



"Estaremos aquí hasta que la decisión salga. En el fondo ellos tendrán que esperar una inspección o una decisión del juez de la república", aseguró David Vega, apoderado fundacion Forja, y aseguró que ya iniciaron acciones jurídicas.



La administración insiste en que notificará a los conductores que deberán pagar por el servicio. "Si no cancelan después de dar una explicación razonada, los tendremos que dejar salir. Pero sí les vamos a decir que por ese servicio lo mínimo que debe hacer una persona civilizada es pagar", agregó Vega.



Por lo pronto, son los ciudadanos quienes quedarán en medio de la batalla jurídica entre las partes.



La Dadep explicó que, en este punto, se recaudaron 1.600 millones de pesos desde el día del fin del contrato hasta la fecha. Otros 800 millones de pesos fueron cobrados en el parqueadero de la Castellana, cuyo contrato acabó el 23 de enero.

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.