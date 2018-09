El Concejo debate este miércoles sobre metro elevado para la ciudad

El cuestionamiento a la falta de estudios de factibilidad, la tesis de que el metro será un alimentador de TransMilenio y que este medio de transporte será un "metrico" serán algunos de los temas que se discutirán hoy en el Concejo por parte de las bancadas citantes al debate de control político a la primera línea del metro para Bogotá.



EL TIEMPO se adelantó a algunos de estos interrogantes y a las respuestas que preparó el Distrito. Están citados al debate el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, y la secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez.

Un grupo de concejales encabezados por Celio Nieves y Manuel José Sarmiento, del Polo Democrático, y Hollman Morris, del partido Progresista, han reiterado que faltan estudios de factibilidad para poder abrir el proceso de licitación.



Sin embargo, Andrés Escobar ha respondido que los diseños para hacer un presupuesto de factibilidad ya estuvieron listos y fueron aprobados el año pasado. “Vamos a seguir ajustándolos y detallándolos hasta el día antes de publicarlos con los pliegos, en la etapa 2”, dijo.



A estas voces que indagan sobre la viabilidad de la obra se suma la del concejal Juan Carlos Flórez, del movimiento Alianza Social Independiente (ASI), quien en varios debates ha dicho que el proyecto de esta administración no es un metro sino un "metrico" que servirá de alimentador a los buses de TM.

El lunes pasado, el alcalde Enrique Peñalosa dijo que el metro para Bogotá será uno de los metros que más gente transportará. “La diferencia con los otros metros que se han propuesto es que este sí se construirá”, añadió Peñalosa.



El trazado del metro contempla unir la localidad de Bosa, en el suroccidente, con Chapinero, en el norte.



Sobre las troncales alimentadoras, Escobar ha dicho que con estas la gente del sur de Bogotá puede llegar y acercarse al metro para viajar en él. “Se habla de sistema alimentador y de sistema alimentado, y es por la capacidad de carga en pasajeros, y el más pequeño –en este caso las troncales de TM– lleva gente al más grande, que es la primera línea del metro”, agregó.

Durante el debate que empezará a las 2 de la tarde también se espera que los concejales que han apoyado el proyecto dejen sus impresiones. Por ejemplo, Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, ha dicho que esta obra ya tiene el respaldo del Gobierno Nacional y de la banca multilateral para los créditos, y pidió a los bogotanos que se unan para sacar adelante la obra.



Hay que tener en cuenta que ayer en el Concejo se creó la ‘Comisión intersectorial de seguimiento a ejecución de la obra metro’ con el objetivo de hacer seguimiento técnico y financiero al proyecto. Según el concejal Diego Molano, del Centro Democrático, cada seis meses se entregará un informe sobre cómo van la ejecución y el cronograma.

Cronograma que presentó Peñalosa

Cronograma del Metro de Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Espaldarazo

Al margen del debate, la Alcaldía acaba de recibir un espaldarazo del Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, sección primera, que rechazó una demanda de nulidad contra el acuerdo que autorizó las vigencias futuras del metro (artículo 9.º del Acuerdo 642 de abril del 2016), y además aseguró que la administración sí contaba con estudios para esa aprobación.



Para el concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, este fallo tiene que ver con las vigencias futuras aprobadas en 2016 y no las del 2017, que son las que están vigentes.

Hablan los concejales a favor

Lucía Bastidas, Alianza Verde

​“Es construir sobre lo construido, se tuvieron en cuenta los estudios de demanda, oferta, factibilidad, algunos estudios técnicos de las dos pasadas administraciones. Y por primera vez vemos a la banca multilateral, al Gobierno Nacional, al Distrital y a la mayoría del Concejo de la ciudad haciendo realidad lo que necesitamos, la primera línea del metro”.



Diego Molano Centro Democrático



“El proyecto de metro es legal, técnicamente viable, y jurídicamente ha cumplido con todos los requisitos. La ciudad debe iniciar la licitación y, lo más pronto posible, la construcción. Hay que dejar tanta discusión y pasar a la acción. Es inconcebible que una capital de 8 millones de ciudadanos no tenga un metro que los movilice dignamente”.

Hablan los concejales en contra

Celio Nieves, Polo Democrático



“Mantenemos la postura de que el mejor metro para Bogotá es el subterráneo, igualmente, que la aprobación de vigencias futuras para el metro no está ajustada a la normatividad porque los estudios no están finalizados hoy, y menos lo estaban en la época de la aprobación del acuerdo. En consecuencia, el valor final de la obra aún es incierto”.

Manuel Sarmiento, Polo Democrático

“El debate apunta a advertir que la forma como actúa el alcalde Peñalosa es irresponsable. Y permite sentar las bases para las demandas que vamos a interponer por las irregularidades en este proceso”. El concejal agregó que no está de acuerdo con que la licitación sea con las normas del BID, debe ser con las normas colombianas.



