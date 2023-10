Carlos Fernando Galán: 'Está en riesgo la democracia por proyecto de Bolívar y Petro'

En la noche de este martes, los siete candidatos más opcionados para ganar la Alcaldía de Bogotá se encuentraron en el debate definitivo organizado por EL TIEMPO y City TV, a menos de cinco días de las votaciones del domingo 29 de octubre.



El debate fue moderado por Andrés Mompotes, director de la Casa Editorial EL TIEMPO, y Darcy Quinn, periodista de La FM y quien estará como moderadora invitada.



Las últimas encuestas han evidenciado que quien va liderando la intención de voto de los capitalinos es Carlos Fernando Galán, seguido de Gustavo Bolívar, Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Rodrigo Lara, Jorge Luis Vargas y Jorge Enrique Robledo.



Incluso, según analistas políticos consultados por este diario, hay probabilidades de que el candidato del Nuevo Liberalismo gane en primera vuelta. “Ha venido ganando espacio y la competencia (Bolívar y Oviedo) no ha tenido esos crecimientos”, afirmó Carlos Lemoine, presidente y propietario del CNC.



Ahora bien, estas son sus principales propuestas y afirmaciones compartidas en el debate:

'Está en riesgo la democracia'

Ante la pregunta de Molano de si Galán ha manifestado su apoyo al presidente Gustavo Petro, el candidato respondió lo siguiente:



"Yo voy a respetar a la prensa, no voy a decirle qué puede preguntarme y qué no, y hay que garantizar que pueda ejercer su función para vigilar el poder político en Bogotá. (...) Es una diferencia profunda con lo que representa Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, que respetan las instituciones cuando les conviene".



También dijo que la alcaldía del actual presidente fue "un desastre" y consideró que "está en riesgo la democracia" con "el proyecto político de Gustavo Petro y del Pacto Histórico".

¿Qué hacer con la seguridad?

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán candidato a la alcaldía de Bogotá. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Galán afirmó que la política de Claudia López para combatir las bandas delincuenciales transnacionales fue "un fracaso" porque "no entendió las dimensiones del problema".

Propuso que "hay que cambiar el enfoque" y fortalecer las labores de investigación y la capacidad de la Policía Metropolitana. También dijo que es clave "la internacionalización de Bogotá" para conocer las experiencias de otras ciudades sobre cómo han enfrentado estos grupos.



Por último, dijo que hay que desarrollar labores coordinadas entre las Fuerzas Militares y la Policía en "los corredores estratégicos" por donde estos grupos estarían pasando armas y droga.



Se refirió, además, a la propuesta del presidente de Gustavo Petro de "pagar para no matar", y dijo que era "un mensaje perverso". Por lo tanto, aseguró que su propuesta para los jóvenes es garantizar más oportunidades de educación y empleo.

Respuestas a Oviedo y a Bolívar

Galán le respondió a Juan Daniel Oviedo, candidato de Con toda por Bogotá, quien afirmó que el aspirante por el Nuevo Liberalismo tendría contratos para garantizar el apoyo de otros políticos. "Es completamente falso (...) y no podemos entrar en esta discusión que eventualmente lleva a descalificar a cualquiera con un montón de acusaciones sin pruebas".



Además, dijo que Oviedo era "un fracaso para muchos" porque, según él, cambió su estrategia de campaña.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán, candidato por el partido Nuevo Liberalismo Rodrigo Lara Restrepo, candidato por el partido Lara Demócrata Jorge Enrique Robledo, candidato por el partido Político Dignidad y Compromiso Gustavo Bolivar, candidato por el partido Pacto Histórico. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

El candidato Gustavo Bolívar también acusó a la familia de Galán de, supuestamente, recibir dineros de contratos con el Estado. "Falso, completamente falso (...) es una calumnia, yo lo invito a que si usted tiene pruebas de que yo recibí un centavo, los presente, si no, que se retracte".



Sobre su paso por el Concejo de Bogotá tras perder las anteriores elecciones, que fue cuestionado por Lara, Galán dijo que "tuvo la capacidad de acompañar a Claudia en lo que requería en la pandemia", pero también realizó debates sobre su política de seguridad, la cual afirmó nuevamente que "es un fracaso".



"Bogotá necesita reconocer lo que va bien, mantenerlo, y ajustar lo que va mal", dijo.

'Tenemos que proteger el metro'

El candidato confrontó a Gustavo Bolívar, quien firmó un acuerdo en notaría para seguir con la construcción de la primera línea del metro, pero, según Galán, esto iría en contra del programa de gobierno del candidato del Pacto Histórico.

Bogotá no necesita más mentiras, necesita que protejamos el proyecto FACEBOOK

TWITTER

"Bogotá no necesita más mentiras, necesita que protejamos el proyecto", aseguró.



Ahondando en el tema del metro, manifestó que Peñalosa "se atrasó en tiempos" para realizar la contratación, sin embargo, consiguió la financiación y ya es un proyecto que está haciendo ejecutado.



"No podemos permitir que el presidente de la China con el presidente Petro bloqueen ese proyecto", añadió.



Ante la pregunta acerca de si impulsaría el pago de peajes con medios tecnológicos, Galán afirmó que se podría contemplar "para vías nuevas". Sin embargo, dijo que antes de implementarlo en los corredores ya existentes hay que terminar las obras que se están desarrollando, como la primera línea del metro y la troncal de la 68.

¿Es el representante de los políticos tradicionales?

Galán, para responder la pregunta anterior, dijo que él "representa a la gente" y sus intereses, para resolver "los problemas de movilidad, seguridad y hambre que tiene Bogotá".



"A esta propuesta han llegado diferentes actores políticos, es cierto, como a todas las que están aquí sentados, la diferencia es que lo he hecho de frente (...) Bogotá necesita un alcalde que le hable con la verdad", aseguró.

Preguntas de 'sí' y 'no'

1. Corredor Verde por la carrera Séptima: el candidato respondió que 'no' y lo calificó como "un proyecto improvisado" que "colapsa la movilidad particularmente del centro ampliado, en el oriente de Bogotá".



2. Condones y píldoras anticonceptivas gratis en los colegios distritales: la respuesta fue que 'sí' y afirmó que se requiere educación sexual dependiendo de la edad de cada estudiante.



3. Una persona que roba 20.000 pesos o menos debe ir a la cárcel: 'no' fue la respuesta de Galán, quien enfatizó que hay que el castigo debe ser "proporcional". Sin embargo, dijo que hay que garantizar una sanción.



4. Entrada de la fuerza pública a universidades durante protestas violentas: 'No'. "Hay que garantizar la autonomía universitaria (...) si hay una decisión de la universidad (de entrar), sí se puede".

REDACCIÓN BOGOTÁ