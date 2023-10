Debate definitivo: propuestas de movilidad de los candidatos a la alcaldía de Bogotá

Este martes 24 de octubre, a las 8 de la noche, se realizó el debate definitivo de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá organizado por EL TIEMPO y City TV. A tan solo cinco días de las elecciones regionales, los candidatos se encontraron para presentar sus planes de gobierno y futuros proyectos en caso de quedar electos para suceder a la alcaldesa Claudia López.

Sus propuestas fueron discutidas esta noche en el debate moderado por Andrés Mompotes, director de la Casa Editorial EL TIEMPO, y Darcy Quinn, periodista de La FM, quien estará como moderadora invitada.

Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Rodrigo Lara, Jorge Luis Vargas y Jorge Enrique Robledo aparecen, en ese orden, debaten sus propuestas y le cuentan a los bogotanos ¿por qué deben ser elegidos?

Esto dijeron sobre la movilidad los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá



Para iniciar en este tema, que es uno de los más problemáticos en el día a día de los bogotanos, Darcy Quinn les puso de ejemplo las marchas de los taxistas, quienes de manera regular protestan en contra de las aplicaciones de movilidad.

Diego Molano y su propuesta para evitar los paros de taxistas



Diego Molano fue el primero en dar su intervención y sobre la regulación de las plataformas en la capital, aseguró que: “actualmente los taxistas cumplen un papel fundamental en la movilidad urbana más de 55,000 taxistas en la capital”.



Así mismo, el candidato menciona que: “lo primero que hay que garantizar a los taxistas es la seguridad, porque hoy son objeto de amenazas de atracos, desafortunadamente homicidios por robarles el carro, por robarles lo que hacen en el día y van a ser parte de una red cívica de protección”.



“Lo segundo es que el gobierno nacional tiene que reglamentar las plataformas y lo tercero, que es una responsabilidad para los policías, quienes se van a educar para acompañar y asegurar la buena movilidad en Bogotá”, agregó Molano.

Carlos Fernando Galán y su respuesta sobre los peajes en Bogotá



El candidato por el Nuevo Liberalismo respondió sobre esta propuesta, que ha causado gran polémica en los ciudadanos, aseguró que: “Esto será solamente para vías nuevas, para vías nuevas que vamos a construir, en otras vías que ya existen en la ciudad, primero se tiene que terminar la Primera Línea del Metro, tenemos que entrar en la operación de esta primera línea”.



“Tenemos que avanzar también en que se termine la Avenida 68, Además tenemos que mejorar el sistema de transporte público de Bogotá, porque esa es la base y no tiene la garantía de que hay un sistema de transporte público que opera de manera correcta, que tiene buena capacidad y que tiene una mejor cobertura, así se tiene que justificar el porqué se piden peajes para los carros dentro de la ciudad”, aseguró el candidato.

Jorge Luis Vargas, candidato por el partido Cambio Radical; Diego Andres Molano, candidato por el partido Reconstruyamos Bogotá; Rodrigo Lara Restrepo, candidato por el partido Lara Demócrata; Carlos Fernando Galán, candidato por el partido Nuevo Liberalismo; Gustavo Bolívar, candidato por el partido Pacto Histórico Bogotá; Juan Daniel Oviedo, candidato por el partido Con Toda por Bogotá y Jorge Enrique Robledo, candidato por el partido Político Dignidad y Compromiso. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Rodrigo Lara y su propuesta sobre cómo manejar el tema de las motocicletas en Bogotá

Los moderadores le expusieron a los candidatos las molestias que tienen algunos ciudadanos con el exceso de motociclistas en las calles de Bogotá, le preguntaron cómo solucionaría este problema diario en la movilidad de la capital.



“La gente utiliza la motocicleta y el carro, básicamente porque necesitan trabajar, porque necesitan movilizarse. El sistema de transporte público en Bogotá, los buses y TransMilenio están cada día más costosos y malos y yo lo voy a mejorar”, dijo Lara.



“Con los motociclistas hay que dialogar, pero sobre todos hay que evitar que abusen de ellos, A los motociclistas por cualquier razón estos agentes de tránsito de azul a los que voy a poner en cintura, los paran y generalmente Lo que sucede es que les inmovilizan los vehículos y ese muchacho o esa señora se queda sin su instrumento para trabajar, eso es lo que hay evitar que abusen de ellos”, aseguró Rodrigo Lara.

Gustavo Bolívar y su propuesta del Metro subterráneo



Una de las propuestas que más ha causado polémica es la de parar la concesión del Metro elevado y cambiar el proyecto para hacerlo subterráneo, este tema ha causado gran malestar porque retrasaría la entrega de la Primera Línea del Metro en Bogotá que se tiene programada para el 2028.



Ante eso, el candidato Gustavo Bolívar aseguró: “Yo leo unos trinos de Carlos Fernando galán en el año 2015 y quiero decirles que los que pararon el metro fueron ellos fue Peñalosa y él, que si las cosas fueran como él dijo hace años, el metro estaría en funcionamiento”.



“Ahora dicen que los que queremos parar el metro son otros, no nosotros queremos el mejor metro para Bogotá. Lo que pasa es que los intereses que se manejan, de querer proteger las mafias de los buses, de que el metro fuera un recogedor de pasajeros para el TransMilenio no va a ser. Ayer fui a una notaría y juré que no voy a parar las obras del metro y que el primero de enero haré el cronograma de trabajo del metro como me lo entreguen”, puntualizó.

Jorge Enrique Roblero y los ‘mal parqueados’



Otro de los aspectos que más inquieta en la movilidad de Bogotá son los mal parqueados, quienes ocupan un espacio importante de las principales calles de la capital.



Ante esto, el candidato aseguró que: “Además de que la autoridad ejerza las acciones que sean necesarias para acabar con los mal parqueados, En mi programa de gobierno se contempla de manera precisa que vamos a realizar varias campañas de educación ciudadana, como no maltratar a las mujeres conductoras, Otra de esas es hacer que en Bogotá los ciudadanos cumplamos las normas que seamos buenos ciudadanos”.

Oviedo y las diferencias entre conductores y ciclistas



Para decir que no se le preguntó al candidato Juan Daniel Oviedo, cuáles eran sus propuestas para mejorar las diferencias en la movilidad que se presentan entre los conductores y los ciclistas, especialmente en la vía a La Calera, a lo que respondió:



“Nosotros tenemos que proponer soluciones estructurales de movilidad de mediano y largo plazo, El túnel Bogotá La calera tiene que ser reevaluado desde el punto de vista de las iniciativas privadas, pero eso debe ir acompañado de estrategias que sean contundentes”, dijo el candidato.



“Nosotros creemos que la cultura ciudadana Es un elemento fundamental Uno de los corredores más importantes que tiene Bogotá en el tema del ciclismo, de convivencia entre el ciclista y el conductor de un vehículo es la vía Bogotá - La Calera, Nosotros vamos a trabajar porque allí se manifiesta un ejemplo de la cultura ciudadana”, agregó.

El general Vargas sobre las propuestas del TransMilenio gratis



Una de las propuestas que más ha generado polémica durante la carrera a la alcaldía de Bogotá es la que es la que han hecho algunos de los candidatos sobre el TransMilenio gratis y financiarlo por medio de las diferentes facturas de los servicios públicos, ante esto el general Vargas responde:



“Al igual que la propuesta de seguridad y que el orden de la ciudad, El tema de la financiación del TransMilenio está relacionado directamente con la experiencia, con la forma de financiar el presupuesto del alcalde, Hoy el tema de movilidad en Bogotá es el caos y el desastre que se genera por la falta de administración de Claudia López”, exclamó el General.



“Mi gobierno dice que no a ninguna de las formas gratis de TransMilenio, He hablado con varios operadores y con varios de los exfuncionarios de esta empresa, Y no hay la forma de que Bogotá asuma estos costos o que el Gobierno Nacional asuma estos costos de financiación a TransMilenio gratis”, finalizó.

