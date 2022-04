Una recusación frenó el debate en el Concejo de Bogotá en el que se discutiría la autorización para el ingreso de la capital a la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.



Según el cronograma, este lunes debía comenzar la discusión en la Comisión de Gobierno.



No obstante, en medio del trámite llegó una recusación contra el concejal Luis Carlos Leal (Alianza Verde). Esto detuvo el debate para dar trámite a la resolución de la recusación.



Ahora, de acuerdo con el presidente del concejo, Samir Abisambra, hay un agravante en medio de esta situación: "llegó una recusación. Me tomé la molestia de llamar al señor que recusó, un señor Felipe. Y contestó y me dice que él no ha puesto nada... le pedí que venga y que además ponga una denuncia en la Fiscalía, porque sí me parece muy grave".



La Concejal María Fernanda Rojas calificó el hecho como el regreso de las "recusaciones falsas". “Volvieron las recusaciones falsas al Concejo de Bogotá. El mismo saboteo del año pasado se va a repetir en todos los proyectos estructurales. Insisto a la Fiscalía en que tramite mis denuncias del año pasado”, manifestó la cabildante.

A su vez, el concejal Diego Laserna resaltó que en marzo, cuando se debatió la modificación del Reglamento del Concejo, no se resolvió completamente el manejo de las recusaciones. "Ya en marzo habíamos advertido que el propio concejo estaba dejando la puerta abierta para que las recusaciones lo volvieran irrelevante", trinó Laserna.

Hoy una vez más llegó una recusación con identidad falsa para impedir el debate del proyecto de región metropolitana en el concejo.



Vale recordar que durante el trámite del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), las constantes recusaciones obstaculizaron el desarrollo del debate y votación. Al final, se agotó el plazo de 90 días y el POT terminó expidiéndose por decreto.

