Este lunes, en el Senado de la República, está en juego el proyecto de Ley Orgánica de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, una figura de integración con la que se busca que municipios de Cundinamarca y la capital puedan coordinar temas de común interés.



Este proyecto de ley es uno de los agendados para sesiones extraordinarias del Congreso de la República.



Siga aquí los hechos clave en esta tarde de debate:

Germán Varón defiende los impuestos

El senador y ponente Germán Varón, defendió la inclusión de los impuestos contemplados en los artículos 39, 40, 41 y 43: “son temas que tienen que surtir un trámite, no salen de manera inmediata . No estamos aprobando el impuesto, le estamos dando un instrumento de financiación. No hay que negarle esa oportunidad a la región, no hay forma de avanzar si no se consiguen recursos para obras que son absolutamente necesarias”.

Niegan proposiciones

Con 64 votos, se negó la proposición de los artículos con proposición (5, 10, 18, 33, 34, 39, 40, 41, 51, 54).



Ahora se vota para la apertura de la discusión de los artículos 9, 14, 32, 33 y 42.



El artículo 43 tendrá otro proceso, pues la proposición es supresiva.

Piden reabrir otros 3 artículos

Se solicitó reabrir la discusión de tres artículos para mejorar redacción:



Artículo 9: Competencias de la Región Metropolitana



Artículo 32: Agencia Regional de Movilidad



Artículo 42: Aporte Nacional

¿Qué artículos tienen proposiciones?

Artículo 5: Principios



Artículo 10: Competencias por áreas temáticas



Artículo 14: Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana.



Artículo 18: Consejo Regional



Artículo 33: Funciones de la Agencia Regional de Movilidad



Artículo 34: Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización



Artículo 39: Sobretasa al impuesto de delineación urbana



Artículo 40: Plusvalía



Artículo 41: Contribución regional de valorización



Artículo 43: Autorización para imponer sobretasas a los impuestos administrados por las entidades asociadas a la Región Metropolitana Bogotá



Artículo 51: Sesiones



Artículo 54: Adiciones con relación a la CAR

Votación en bloque de artículos sin proposiciones

Sobre las 5 p.m., comenzó la votación en bloque de los 46 artículos que no tenían proposiciones.



La votación resultó en 70 votos a favor y 21 votos en contra.



Ahora, vendrá el análisis de los artículos 5, 10, 14, 18, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 51 y 54.

Críticas a impuestos propuestos

Varios Senadores hicieron eco a las inquietudes de los gremios empresariales de Bogotá y Cundinamarca por el articulado del proyecto, específicamente, en lo referente a la carga tributaria.



Los gremios dicen que la alerta la generan los artículos 39, 40, 41 y 43 “en donde encontramos que se proponen nuevos gravámenes como: el impuesto a la delineación urbana, una nueva plusvalía, la creación de una contribución regional de valorización y la facultad de imponer sobretasas a los impuestos territoriales”. Según el Comité, esto “limitaría la competitividad y la llegada de proyectos de inversión a la Región Metropolitana”.

Los senadores John Milton Rodríguez, Paloma Valencia y Aida Avella, entre otros, resaltaron esta preocupación durante la plenaria de este lunes.



"Se habilita a los municipios para crear una sobretasa adicional (...) Esa sobretasa parte de la base de que la mera creación de la RM va a generar algún tipo de bienestar que va generar sobretasas. En medio de esta pandemia hablarle a los empresarios de más impuestos es algo que no convence", dijo Valencia, quien anunció proposición para suprimir ese artículo.

