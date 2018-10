Así están las cartas en el debate de la valorización

No la tiene tan fácil la administración distrital en el Concejo de Bogotá para sacar adelante el cobro de una contribución de valorización por 1,2 billones de pesos a 503.000 propietarios de predios.

No solo se trata de un debate técnico, pues también está de por medio una campaña política que ya comenzó a calentar motores y en cualquier momento puede inclinar la balanza a favor o en contra de la iniciativa.



Los recursos son para construir 35 obras en cuatro ejes de influencia ubicados en El Cedro, Córdoba, San Francisco y Zona Industrial.

La directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Mantilla Barón, presentó el proyecto ayer, y precisó que nadie de los estratos 1, 2 y 3 que tenga un predio avaluado en menos de 400 millones de pesos pagará contribución. En otros casos, el tope será máximo un predial.



EL TIEMPO realizó un sondeo con los miembros de la Comisión de Hacienda, donde se realiza el primer debate. Por ahora, a las primeras de cambio, las cuentas están así: cinco votos negativos, tres positivos, seis concejales afirman que están analizando y un concejal no asistió a la sesión.



Jorge Durán Silva, del Partido Liberal; Diego Molano Aponte y Andrés Forero Molina, del Centro Democrático; Marco Fidel Ramírez, de Opción Ciudadana, y Manuel Sarmiento Argüello, del Polo Democrático, ya anunciaron su voto negativo.

Los votos confirmados por el sí son de Lucía Bastidas Ubaté, de la Alianza Verde; Emel Rojas Castillo, de Libres, y Jorge Lozada Valderrama, de Cambio Radical.



Entre tanto, hay un grupo de concejales que están analizando la propuesta para tomar una decisión. Ellos son Juan Carlos Flórez Arcila, de la Alianza Social Independiente (ASI); José David Castellanos, de Cambio Radical; Venus Albeiro Silva, por el Polo; Álvaro Acevedo, del Partido Liberal; Gloria Elsy Díaz, del Conservador, y María Clara Name, de la Alianza Verde. Ellos afirmaron que están estudiando el articulado presentado por la administración del alcalde Enrique Peñalosa. El concejal César García, de Cambio Radical, no estuvo en la sesión.



De los cuatro ejes, el que tiene más opción de ser aprobado es el de la Zona Industrial, que va de la avenida de los Comuneros a la Ferrocarril desde la carrera 30 hasta la Boyacá. Hay empresarios de la zona que estarían de acuerdo con el pago.



Luego, el turno fue para la Secretaría de Salud, que presentó la solicitud de vigencias futuras por 507.000 millones de pesos para la construcción del nuevo hospital San Juan de Dios.



Al cierre de esta edición, la Secretaría de Movilidad hizo lo propio para la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía, con la que se espera recibir unos 200.000 millones de pesos al año. De ser aprobado, los recursos que se reciban por este concepto irán para la sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional del sistema de transporte público masivo.



BOGOTÁ