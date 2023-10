Juan Daniel Oviedo asegura que no hará ninguna alianza con Gustavo Bolívar

Este martes 24 de octubre, en el debate debate definitivo de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá organizado por EL TIEMPO y City TV, los siete más opcionados para llegar al cargo hablaron de temas claves para la capital del país.



Juan Daniel Oviedo, candidato por el movimiento Con toda por Bogotá es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Economía Matemática y Econometría, maestría en estudios cuantitativos y un doctorado en economía.



En cuanto a su experiencia profesional, Oviedo ejerció como profesor de la univerisdad de la que se graduó, ha sido conferencista, autor de varios artículos y documentos de economía, y fue director del Dane, durante el gobierno de Iván Duque.



Oviedo, fue el primero en echarse al ruedo de la campaña por la alcaldía. Lo hizo en febrero, cuando empezó la recolección de firmas. Al principio estuvo a la cabeza de las encuestas y ahora se encuentra en la tercera posición.



El académico representa la centro-derecha y la derecha, y esta es la primera vez que aspira a un cargo de elección popular.

En medio del debate, el candidato dijo que Bogotá necesita una segunda cárcel distrital, y que su propuesta es una alianza público privada que permita satisfacer con 300.000 millones de pesos este requerimiento para resolver el problema de hacinamiento y URI.



"El problema de seguridad en Bogotá, requiere un enfoque integrado que cambie el modelo de operación y cambie las problemáticas que vemos en el presento. la propuesta de Bolívar podría dar soluciones a mediano y largo plazo", dijo Oviedo.



Sobre la pregunta que se le hizo de movilidad a Oviedo, que tenía que ver con la seguridad vial en la vía Bogotá - La Calera dijo que se deben hacer cambios estructurales y que el túnel por esa vía tiene que ser reevaluado desde las iniciativas privadas, con apoyo de estrategias contingentes de corto plazo.



"Creemos que la cultura ciudadana es un elemento fundamental, por eso queremos lograr que entre ciclistas y vehículos particulares, la convivencia vial sea una realidad", indicó Oviedo.



Respecto a la pregunta de una ciudadana si va a modificar los límites de velocidad dijo que estos están definidos por una ley de carácter nacional y no se pueden modificar. (40-50 km/h).



"Queremos que la velocidad promedio de Bogotá que está en 26 km, mejore, por consiguiente las cámaras que vigilan buscan garantizar. Nuestra propuesta es poner más cámaras salvavidas, pero con sanciones pedagógicas e incentivando la cultura ciudadana", indicó.

Respecto a las dudas que hay porque él no lleva una trayectoría política y para muchos es necesario tener la experiencia, Oviedo dijo "Somos auténticamente independientes, tenemos claro que en Bogotá habrá segunda vuelta si votan sin miedo, con el corazón y por las propuestas. Llevamos 8 meses llevando a cabo conversaciones con todos los sectores y la independencia no es un obstáculo para hacer alianzas", dijo Oviedo.



Sobre los rumores de una posible alianza con el candidato del pacto Histórico Gustavo Bolívar, aseguró que no la habrá. "Primero, el de Uribe, después el de Petro, después el de Claudia lópez, y ahora que con Bolívar. Nosotros somos un movimiento independiente que habla con la verdad, votemos por las propuestas y con claridad".

Noticia en desarrollo...

REDACCIÓN BOGOTÁ