Así va cara a cara entre candidatos por Bogotá y Cundinamarca

Desde las ocho de la mañana de este miércoles comenzó uno de los diálogos más esperados en la actual contienda electoral: el cara a cara entre los candidatos a la alcaldía de Bogotá y los aspirantes a la gobernación de Cundinamarca.

Los candidatos a la alcaldía Claudia López, Miguel Uribe, Carlos Fernando Galán y Hollman Morris, y los aspirantes a la gobernación Pedro Caycedo, Germán Escobar, Wilson Flórez, Nicolás García y Ricardo Mestizo responden varias inquietudes sobre Bogotá-región en el auditorio Álvaro del Portillo del edificio Adportas, en el campus universitario.



Todos controvertirán en torno a los temas que hoy más preocupan a los habitantes de la región: movilidad, sostenibilidad ambiental, seguridad y gobernanza, entre otros.



Los promotores de este encuentro son la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación de Empresarios de la Sabana, El Tiempo, Fenalco, Probogotá y la Universidad de la Sabana.

Siga aquí los momentos más importantes del debate

10 a.m Agua. ¿Qué hacer con la figura de venta en bloque de agua? ¿Cuál es mejor modelo para la región que, en parte, depende de Bogotá?



Pedro Caycedo: El agua es una causa regional importante. Debemos cuidar nuestros recursos hídricos, espero hacerlo plantando un millón de árboles cada año en la región.



Germán Escobar: Planteamos que bogotá pague una sobretasa para que Bogotá pague por el agua que toma de Cundinamarca. Con eso, pagaríamos la protección de páramos y ríos.



Wilson Flórez: Hay que crear el área metropolitana y tener la autoridad para manejar los servicios públicos. Hay que trabajar porque la región sabana centro no pague tan caro el agua. Hay que proteger los páramos y el río Bogotá.



Nicolás García: Cundinamarca necesita agua y Bogotá necesita suelo. Queremos fortalecer el acueducto de Bogotá para que ese proyecto (Acueducto regional La Mesa- Anapoima) que ya hay se haga. El problema no es de recurso, sino de red.



Ricardo Mestizo: Cerca del 73 % que consume Bogotá viene de Cundinamarca. Hay que apostarle a la protección de páramos y a la recuperación del río Bogotá.



Carlos Fernando Galán: La clave es que tanto la ciudad como la región defina el modelo de ocupación que hay que tener.



Claudia López: Es deber de todos proteger los páramos y la estructura ecológica principal. Creo que la venta de agua en bloque ha sido ineficaz, tenemos el peor de los mundos: saboteo y desarrollo desperdigado de POTs con corrupción. Propongo que tengamos las tres empresas públicas en la región. Y propongo que paguemos los servicios ambientales a los campesinos.



Miguel Uribe: Hay que proteger las fuentes hídricas haciendo trabajo conjunto con la Gobernación. La clave es la descontaminación del río Bogotá y eso será una realidad con todas las obras que se han hecho desde la CAR Cundinamarca y esta administración. Debe haber ordenamiento alrededor del agua. Frente al Acueducto vamos a proponer un plan regional. El Acueducto debe ser uno solo.



9:45 a.m. Ernesto Cortés, editor jefe de EL TIEMPO, retó a los candidatos a responder con un ‘Sí’ o un ‘No’ a temas de interés de Bogotá - Región. Estas fueron las reacciones de los candidatos.



¿Usted recibiría recursos de las empresas de transportadores para su campaña?



Pedro Caycedo - No

Germán Escobar - No

Wilson Flórez - No

Nicolás García - Sí

Ricardo Mestizo - No



Carlos Fernando Galán - No

Claudia López - No

Miguel Uribe - No



¿Usted aumentaría el cobro del peaje de la Autopista Norte?



Pedro Caycedo - No

Germán Escobar - No

Wilson Flórez - No

Nicolás García - No

Ricardo Mestizo - No



Carlos Fernando Galán - No

Claudia López - No

Miguel Uribe - No



¿Usted autorizaría proyectos urbanos exigiendo antes tener completo un plan de alcantarillado?



Pedro Caycedo - Sí

Germán Escobar - Sí

Wilson Flórez - No

Nicolás García - Sí

Ricardo Mestizo - Sí



¿Considera que los bogotanos deberían poder elegir Gobernador de Cundinamarca y considera que en Cundinamarca deberían poder votar a la Alcaldía de Bogotá?



Carlos Fernando Galán -Sí

Claudia López - Sí

Miguel Uribe - Sí

9:30 a.m Seguridad. ¿Qué haría por la seguridad de la región, más allá de aumentar el pie de fuerza?



Pedro Caycedo: El sistema tecnológico debe estar articulado para que podamos actuar oportunamente.



Germán Escobar: Si no atacamos el desempleo y evitamos que a los jóvenes los empleen las bandas delincuenciales, no estamos en nada. En Cundinamarca no hay empleo formal. A la Universidad de Cundinamarca, la única pública del departamento, ‘le están apagando la llama’.



Wilson Flórez: En Cundinamarca el microtráfico no están en los colegios, tenemos que respaldar a los colegios. El tema de hurtos está disparado. Tenemos que utilizar la tecnología.



Nicolás García: Hay que llegar a la media nacional de pie de fuerza. Nosotros tenemos 8 mil y el país tiene 10 mil. Soacha debe ser una causa nacional, necesitamos tener el pie de fuerza más tiempo en calle.



Ricardo Mestizo: La seguridad en Cundinamarca paradójicamente han mejorado. No hay grupos organizados en la región. En la parte de homicidios



Carlos Fernando Galán: Bogotá está fallando en seguridad. La inmensa mayoría de víctimas de hurto no denuncia.



Claudia López: Acá hay narcotráfico, no microtráfico. Hay hacer inteligencia y revisar las entradas de Bogotá. Tenemos que fortalecer justicia y cultura ciudadana, eso lo necesitamos en región. Por eso insisto que debe haber un mecanismo regional.



Miguel Uribe: Aumentar el pie de fuerza es una necesidad. Vamos a incorporar 3 mil nuevos policías. Pero también necesitamos investigación criminal y trabajar contra el terrorismo en conjunto con Cundinamarca.



9:10 a.m Respuesta a la pregunta de un estudiante ¿Cómo van a equilibrar el crecimiento en la región que respete lo rural?



Miguel Uribe dijo que en Bogotá hay un 70% del área rural que hay que conservar como el páramo de Sumapaz. Claudia López dijo que hay que tener un mecanismo de gobernanza y acabar con el volteo de tierras. "No hay que seguir chantajeando a Cundinamarca con la venta de agua en bloque". Carlos Fernando Galán dijo que Bogotá y Cundinamarca son una sola región y que no se puede seguir pensando de forma aislada.También que hay que planear la ocupación sin que se privilegien intereses particulares. Uno de los temas más importantes que tocaron los candidatos a la Gobernación de Cndinamarca es la problemática del volteo de tierras, la corrupción y el cuidado de agua.



9:05 a.m. Movilidad. ¿Cómo solucionar los problemas de movilidad que enfrenta Bogotá - Región?



Pedro Caycedo: Ya se abrió la licitación en Regiotram de Occidente, pero es necesario trabajar el del norte.



Germán Escobar: En el 2013 hubo 22 proyectos estratégicos, a la fecha solo se hace uno, la variante en Chía. Creo que lo clave es terminar los 22 proyectos. Cundinamarca no tiene los recursos. Debe haber un trabajo conjunto con Bogotá y la nación.



Wilson Flórez: Hay que hacer los trenes de cercanía del norte, de Soacha. Ya tenemos el de occidente. Pero necesitamos que Bogotá también aporte. Necesitamos integración de tarifas, es importante que reconozcamos que somos una región. No deberíamos pagar dos veces.



Nicolás García: Proponemos Tren del Norte que sea de carga y pasajeros, la vía Suba - Cota tiene un componente ambiental, la ampliación de la Autopista Norte pero no con el aumento de peaje y con la perimetral de La Sabana, que sería una vía paralela de Devisab. No al Regiotram de Soacha porque ya queda con TransMilenio



Ricardo Mestizo: Las vías terciarias están en muy mal estado. Vamos a apoyar el Regiotram y la ALO.



Carlos Fernando Galán: La clave será trabajar en proyectos de transporte público masivo. Regiotram y un sistema intermodal y en pensar cómo ocupar el territorio. Bogotá está expulsando a los pobres al sur y a los ricos al norte. Hay un desequilibrio entre Bogotá y la región.



Claudia López: Se necesita usar las vías férreas existentes. Celebro que haya arrancado el Regiotram de Occ., pero es necesario que sea de carga y transporte. Yo como alcaldesa voy a apoyar con recursos.



Miguel Uribe: Hay que hacer Regiotram del Norte, vamos a contemplar la ampliación del metro hasta la 245. Vamos a hacer los centros de intercambio modal. Para lograr hacer esto hay que construir sobre lo construido.



9:04 a.m Todos los candidatos hablando de la necesidad los sistemas de movilidad que comuniquen a Bogotá con la región. Y hablaron de invertir más recursos en esta necesidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ