Así reaccionaron los candidatos con 'emojis' a temas de Bogotá

Claudia López, Carlos Fernando Galán y Hollman Morris se encontraron nuevamente en un espacio de debate. Miguel Uribe no asistió al encuentro.



Esta vez, la cita fue en la Universidad de los Andes, donde los estudiantes pudieron preguntar e intervenir en un debate que tuvo como temas centrales el desarrollo económico, el urbanismo y el medioambiente.

Adicionalmente, los tres aspirantes pusieron a prueba sus conocimientos de ciudad en una trivía que dejó como ganador a Carlos Fernando Galán.

Estas son las propuestas de cada candidato en los puntos que se tocaron en el debate. Encuentre también las frases más significativas del encuentro:

Carlos Fernando Galán

Desarrollo económico: Tenemos que apostarle a las microempresas. Ahí está la clave para poder lograr un crecimiento económico. Vamos a trabajar con unos nodos de emprendimiento, localidad por localidad. Vamos a hacer un esfuerzo de asesoría financiera.



Urbanismo y modelo de ciudad: Busco un modelo de justicia territorial. Hay un desequilibrio ambiental, una distribución de oferta hospitalaria que favorece al norte. Bogotá. Además, tenemos que articular el desarrollo con los municipios vecinos para tener un desarrollo sostenible.



Calidad del aire: El 60 % de las emisiones son fuentes fijas, es algo que hemos dejado de lado. Hay que apostarle al control y vigilancia de estas fuentes para reducirlas. Ahora,, frente a fuentes móviles, los más contaminantes son los de transporte de carga, vamos a promover la renovación de esta flota con el gobierno nacional. Vamos a graduar el cambio de transporte público a fuentes sostenibles, el gas es la clave.



Cómo enfrentar grupos organizados en Bogotá: Tenemos que fortalecer la capacidad investigativa de la Policía. Voy a trabajar con la Fiscalía para que haya capacidad de acción.



Juego de reacciones:



Los candidatos debían reaccionar con los emojis de Facebook a distintos temas de ciudad y nación:



Legalidad de plataformas de movilidad: 'Me sorprende'

Corridas de toros: 'Me molesta'

Aborto legal: 'Me molesta'

TransMilenio por la séptima: 'Me sorprende'

Adopción por parte de parejas del mismo sexo: 'Me gusta'

​Actual concesión de buses de SITP: 'Me molesta'

Consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos: 'Me entristece'

​Pico y placa los fines de semana: 'Me molesta'

Compensación de empresas al distrito por contaminación: 'Me gusta'

Permitir corredores de arte urbano: 'Me gusta'

Zonas de tolerancia: 'Me entristece'

Flexibilizar porte de armas: 'Me molesta'

Claudia López

Desarrollo económico: Quiero que en el 2030 Bogotá sea ejemplo de cultura ciudadana y desarrollo sostenible. Para lograrlo, debemos lograr calidad educativa en primera infancia, apoyar la educación básica y media y crear la agencia de ciencia, innovación y educación superior.



Urbanismo y modelo de ciudad: Creo que el futuro de Bogotá es construir la ciudad región. Hay que aprovechar la red férrea que nos conecta con Bogotá, hay que hacer el Regiotram del Norte, el de Occidente (que ya va andando) y el del Sur, como alimentador del Metro. Imagino una ciudad compacta y con desarrollo sostenible.



Calidad del aire: Pasar a la red de metro tiene que ser una prioridad y dar incentivos para que los particulares se pasen a la tecnología eléctrica. También necesitamos duplicar los viajes en bicicleta, para eso hay que hacer infraestructura con ciclocarril exclusivo e iluminado para que sea seguro. También hay que pensar en el transporte regional por la red férrea que aún podemos usar.



Cómo enfrentar grupos organizados en Bogotá: La Policía debe concentrarse en estas actividades de inteligencia. Hay que fortalecer la justicia, tener operadores y técnicos judiciales.



Legalidad de plataformas de movilidad: 'Me sorprende'

Corridas de toros: 'Me entristece'

Aborto legal: 'Me gusta'

TransMilenio por la séptima: 'Me molesta'

Adopción por parte de parejas del mismo sexo: 'Me encanta'

​Actual concesión de buses de SITP: 'Me molesta'

Consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos: 'Me entristece'

​Pico y placa los fines de semana: 'Me sorprende'

Compensación de empresas al distrito por contaminación: 'Me gusta'

Permitir corredores de arte urbano: 'Me encanta'

Zonas de tolerancia: 'Me sorprende'

Flexibilizar porte de armas: 'Me molesta'

Hollman Morris

Desarrollo económico: Me imagino un modelo económico basado en el conocimiento, en la ciudad inteligente.



Urbanismo y modelo de ciudad: Una ciudad sostenible es igual a una ciudad inteligente.Es una ciudad densa, compacta y sostenible y es una ciudad hecha con una movilidad sostenible y multimodal. Una ciudad sostenible no se hace con metros elevados. El eje estructurador de la ciudad tiene que ser sí o sí el metro subterráneo.



Calidad del aire: Tenemos que dirigirnos a una ciudad multimodal y sostenible. Proponer el metro elevado es una contradicción frente a la sostenibilidad. Tenemos que sembrar tres millones de árboles en Bogotá, por eso me opongo a la urbanización de la reserva Thomas van Der Hammen.



Cómo enfrentar grupos organizados en Bogotá: Si no actuamos, Bogotá se convierte en la próxima Sinaloa de América Latina. El narcotráfico está metido en los barrios populares. Hay que tratar el consumo como un tema de salud público.





Legalidad de plataformas de movilidad: 'Me sorprende'

Corridas de toros: 'Me molesta'

Aborto legal: 'Me gusta'

TransMilenio por la séptima: 'Me molesta'

Adopción por parte de parejas del mismo sexo: 'Me gusta'

​Actual concesión de buses de SITP: 'Me entristece'

Consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos: 'Me sorprende'

​Pico y placa los fines de semana: 'Me molesta'

Compensación de empresas al distrito por contaminación: 'Me gusta'

Permitir corredores de arte urbano: 'Me gusta' y 'Me encanta'

Zonas de tolerancia: 'Me encanta'

Flexibilizar porte de armas: 'Me molesta'

