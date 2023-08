A poco más de dos meses para que se lleven a cabo las elecciones (29 de octubre) para decidir quién será el próximo alcalde de Bogotá, las pullas entre candidatos ya se iniciaron.



Candidatos a Alcaldía de Bogotá debaten sobre cómo frenar delitos que golpean seguridad

Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía y candidato por Cambio Radical, le hizo un duro cuestionamiento a su contrincante Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico.



“Abandonó su curul en el Congreso para retirarse porque el sueldo no le alcanzaba. Como alcalde –que tiene un sueldo menor-, ¿va a hacer lo mismo para aspirar a la Presidencia?, ¿utilizar esto como trampolín? Y ahora sí la pregunta: ¿cómo así que ahora sí le alcanza el sueldo y antes no?”, le dijo Vargas a Bolívar en debate de la revista Semana.



Debate: propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para mejorar la movilidad



A este cuestionamiento, Bolívar explicó las razones que lo llevaron a dejar su curul en el Congreso hace unos meses. “No me alcanza el sueldo porque yo le juego limpio a los impuestos de Colombia”, dijo.

El excongresista del Pacto Histórico agregó en los últimos años ha tenido que pagar en su declaración de renta cifras mayores a los 1.000 millones de pesos. “Tengo una carga impositiva alta gracias a que trabajo desde niño”, señaló.



Sobre la pregunta que le hizo Vargas, Bolívar respondió que en los últimos meses ha trabajado para cumplir con sus deudas y poder pagar sus obligaciones sin contratiempos en el futuro.



“Con mucha disciplina hice una pequeña fortuna que me obliga a pagar altos impuestos. Me retiré para hacer un patrimonio (…), con ese dinero ya pagué la deuda que tenía y tengo para financiarme en caso de que ustedes me elijan”, añadió Bolívar.



