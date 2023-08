A esta hora se realiza un debate entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, organizado por la revista Semana. Los aspirantes a manejar la capital del país desde el primero de enero de 2024 se han referido a diferentes temas de actualidad de la ciudad. Sin embargo, un rifirrafe, al comienzo del debate, entre los candidatos Rodrigo Lara y Diego Molano llamó la atención. Hasta Ciudad Gótica salió a relucir.



(Puede leer: Debate: propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para mejorar la movilidad)

La controversia entre los dos aspirantes comenzó cuando Lara afirmó que Molano, cuando era ministro de Defensa, y el exdirector de la Policía, general (r), Jorge Luis Vargas, quien también es candidato a la Alcaldía, dejaron a Bogotá como Ciudad Gótica.

"Yo no tengo la culpa de que tanto el general (Vargas), como el Ministro Molano hubieran permitido el crecimiento de El Tren de Aragua desde hace tres años. Ustedes dejaron a Bogotá como Ciudad Gótica, llena de grupos de mafiosos", afirmó Lara.



Molano le respondió a Lara que hace un año Bogotá no era una ciudad tranquila como Suiza al referirse a la propuesta del presidente Gustavo Petro de apoyar con un millón de pesos a los jóvenes para arrebatárselos a los grupos armados ilegales.



Ante esa afirmación, Lara argumentó que El Tren de Aragua llegó hace tres o cuatro años mención que fue criticada por Molano con vehemencia: "Eso no es cierto, Rodrigo, ¿de donde saca usted eso?



Lara ripostó diciéndole a Molano: "Uno no puede ofrecer lo que no dio cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Ustedes tuvieron bajo su mando a 500 mil hombres, una de los mejores policías del mundo, uno de los mejores ejércitos del mundo y permitieron que este país estuviera bloqueado (en el parpo nacional del 2021)".

Más noticias en EL TIEMPO

'Es una terrible frustración para mí': alcaldesa López reconoce problema de seguridad

Dos incendios forestales en Soacha: hay personas evacuadas y hectáreas afectadas

¡Atentos! Así opera la restricción del pico y placa en Bogotá este lunes 14 de agosto

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS