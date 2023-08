En medio del debate organizado por la revista Semana, el candidato Jorge Robledo señaló, a propósito de la entrevista de la alcaldesa Claudia López en EL TIEMPO, que era falso cuando se afirmaba que "si no se hacía el Corredor verde entonces no habría financiación para las obras del metro", pues según él se verificó que no hay relación alguna entre los dos proyectos y que lo que se está tratando de hacer el amarrar el Corredor verde que "se sacó a licitación sin tener los estudios completos".

"Sacaron (el Corredor Verde) a licitación sin los estudios completos. Eso es un absurdo total. Eso es abrirle las puertas a todos los riesgos. (...) nosotros ya estudiamos el tema del Corredor Verde y le dejamos constancia al Concejo de Bogotá que no hay relación entre el metro y ese proyecto", señaló el candidato Robledo.

Calle 165 a la altura del Hospital Simón Bolívar. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo va el Corredor Verde?

En entrevista con EL TIEMPO, la alcaldesa López respondió a la pregunta: "La mayoría de los candidatos se oponen al Corredor verde"



"Lo lamento mucho. Los que usan la palabra del corredor verde es por cobardía, no dicen que lo que quieren es parar el metro. La primera línea del metro son 4 obras: Bogotá firmó un compromiso con el Gobierno Nacional a cambio de que le dieran el 70 % de la plata, se comprometió a hacer 24 km de viaductos y 16 estaciones; la alimentadora de la Ciudad de Cali, con 7 km; la extensión de la 68, con 17 km, y el corredor verde de la 7.ª El que pare alguna de esas cuatro cosas para el metro. ¿Por qué más bien no nos cuentan cómo vana hacer la tercera línea? Esta alcaldía les va a dejar el trazado aprobado, la prefactibilidad hecha y contratada la estructuración. Les ahorro año y medio de trabajo. Irá desde Soacha, entrando por Bosa, subiendo por la avenida Bosa, cogiendo el corredor férreo del sur, desde Villa del Río hasta el centro, y llegará a la 26 con Caracas, para encontrarse con la primera línea del metro. ¿Por qué no dicen qué van a agregar?".

¿En qué etapa va a dejar el corredor verde?

Contratado. Lo vamos a dejar contratado. Son 22 km. Al tratar de caminar la 7.ª, que es una vía emblemática, se encuentra que no se puede subir a los andenes, son desiguales, no hay suficiente iluminación, no hay suficiente arborización, el transporte público, que usa la mitad de la gente que viaja por la 7.ª, no tiene carril exclusivo.

Paradójicamente, están igual de trancados los ciudadanos más humildes y de clase media, del Codito y Cedritos, que los de más altos ingresos del Chicó y La Cabrera, que quieren coger la Circunvalar y hoy tienen un montón de semáforos para coger la Circunvalar. A los unos y a los otros se les arregla la vida con el corredor verde.





REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO