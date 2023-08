Los siete candidatos más opcionados a la Alcaldía de Bogotá participaron en un debate organizado por la revista Semana. Los aspirantes presentaron sus principales propuestas para la capital del país, pero también se echaron pullas. Una de esas llamadas "indirectas" corrió por cuenta de Diego Molano a Gustavo Bolívar.



Durante el debate, el exministro de Defensa y el exsenador controvitieron mucho sobre la primera línea del estallido social del 2021. Molano afirmó Bolívar apoyó a quienes agredieron a los policías y vandalizaron bienes públicos y privados durante el paro nacional de 2021.

Molano, quien fue ministro de Defensa en el gobierno pasado, de Iván Duque, llevó al debate un libro que escribió, que tituló 'Bajo amenaza, la verdad oculta del estallido social', y se lo entregó al excongresista del Pacto Histórico. "Le entrego este libro autografiado para que se vea el relato de cual es la historia y no una narconovela", le dijo Molano a Bolívar.



Con la frase "no una narconovela", Molano se refirió a que Bolívar ha sido el creador de guiones de telenovelas que se han basado en el tema del narcotráfico, como la famosa 'Sin tetas no hay paraíso'.



Bolívar recibió el libro y le agradeció a Molano, pero le pidió a la moderadora del debate, la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, que le diera la palabra: "Yo quiero dar mi versión y lo de la primera línea tampoco lo he contestado", dijo.



Le dejé un regalito a @GustavoBolivar



Con dedicatoria:



𝙂𝙪𝙨𝙩𝙖𝙫𝙤, 𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙡𝙞𝙗𝙧𝙤 𝙘𝙪𝙚𝙣𝙩𝙖 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙡𝙤 𝙤𝙘𝙪𝙧𝙧𝙞𝙙𝙤 𝙚𝙣 𝙚𝙡 “𝙚𝙨𝙩𝙖𝙡𝙡𝙞𝙙𝙤 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡”, 𝙚𝙨 𝙪𝙣 𝙡𝙞𝙗𝙧𝙤 𝙙𝙚 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖. 𝙉𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙖𝙧𝙘𝙤 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙡𝙖. pic.twitter.com/UOX3ibbbWI — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) August 14, 2023

Después de la intervención de otros candidatos, Bolívar explicó su actuación durante el estallido social de hace dos años.

