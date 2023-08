El Metro es, sin lugar a dudas, la obra de infraestructura más importante que se construye en Bogotá. La primera línea de este sistema de transporte -la cual va en un 24 por ciento- deberá ser continuada por el sucesor de la alcaldesa Claudia López. ¿Qué opinan los candidatos a la Alcaldía de Bogotá de este proyecto? fue uno de los temas centrales en un debate organizado por el programa Bogotá Cómo Vamos.



En el cara a cara, que se realizó recientemente, siete aspirantes coincidieron en que le darán continuidad a las obras, pero cada uno expresó observaciones con respecto al proyecto de infraestructura más grande que se construye en Bogotá.

Diego Molano dijo que el Metro es una "gran oportunidad para generar empleo". El exministro de Defensa señaló que el proyecto generará 17 mil empleos y enfatizó que el Metro debe ser un tema que una a los bogotanos.



Rodrigo Lara afirmó que se compromete a "supervisar" las obras del metro. "Voy a desplegar la política de infraestructura más grande de la historia de Bogotá", recalcó.



El general (r) de la Policía, Jorge Luis Vargas, indicó que el Metro se debe hacer porque detenerla tendría implicaciones muy grandes. "No es de cifras, hay que hacerlo; o si no las consecuencias de orden jurídico, para la Nación y para el Distrito, son inimaginables".

Candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Bogotá Cómo Vamos

Gustavo Bolívar argumentó que el Metro no estará en el 2028. "Si incumplen desde el comienzo entregando los estudios, creo que se van a retrasar un año o dos años más. En lo que a mi me concierne, nunca he dicho que voy a detener el Metro, jamas. Me comprometo a terminarlo, pero créanme que voy a mejorar esa primera línea".



Juan Daniel Oviedo pidió no polarizar más el tema del Metro. "Nunca antes hubo una primera línea del Metro que fuera factible financieramente. La primera linea tiene un trazado elevado por un comportamiento que tuvo la tasa de cambio entre 2015 y 2016. Hagamos la mejor primera línea de Metro elevada".



Jorge Enrique Robledo afirmó que continuará con la construcción del Metro, "pero analizaré que me entregan y le contaré a los bogotanos. Si el proyecto viene superretrasado, me va a tocar decir que no puedo terminarlo en el 2028".



Carlos Fernando Galán dijo que en esta elección está en juego si el proyecto del Metro continúa o se detiene. "Vamos a que se respete la institucionalidad nacional, pero vamos a exigir que se respete la institucionalidad bogotana", afirmó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS