De un disparo en la cabeza, asesinan a una mujer en una tienda de licores

Asesinan a una mujer dentro de un establecimiento de venta de licores... La víctima se encontraba departiendo con otra persona en una de las mesas del local cuando un sujeto ingresó me disparó y huyó corriendo.. La mujer no ha podido ser identificada puesto que no portaba ningún documento, ni celular para contactar a algún familiar