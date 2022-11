Octubre cerró con un balance positivo en materia de seguridad para Bogotá. Según los cálculos de la Secretaría de Seguridad, los 12 delitos de alto impacto que se miden en la ciudad presentaron reducciones importantes y números positivos durante el último mes, comparados con el final de septiembre, cuando el hurto a personas registró un aumento de 41 por ciento, hurto de bicicletas subió 22 por ciento y hurto de celulares, 33 por ciento, frente al décimo mes del 2021.



No obstante, aunque octubre terminó bien, lo cierto es que si se comparan los periodos de enero a octubre de 2021 y 2022, todavía hay cuatro delitos que marcan números rojos y que presentan una tendencia hacia el aumento.



Por ejemplo, en lo que va del año, la violencia intrafamiliar ha presentado un dramático incremento de 25,1 por ciento, los delitos sexuales crecieron 20,2 por ciento; mientras que el hurto a personas y de celulares aumentaron 12,4 y 4,1 por ciento, respectivamente. De otro lado, los ocho delitos restantes bajaron entre el 5 por ciento y el 22 por ciento.



De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “en octubre, los 12 delitos de alto impacto disminuyeron en Bogotá. En lo corrido del año, los que registraron mayor reducción fueron: hurto a comercio, extorsión, hurto a residencias, hurto de bicicletas, homicidio, hurto de automotores y hurto de motocicletas”.



En ese mismo sentido, la mandataria señaló que el plan de seguridad construido por las autoridades ha permitido “seguir protegiendo la vida, reduciendo el homicidio y desmantelando bandas”.

Problemas de judicialización



Pero aunque las cifras han sido positivas para la ciudad, lo cierto es que la alcaldesa insistió en que en el caso del aumento de los delitos de hurto a personas y de celulares, una gran parte de la responsabilidad la tienen las fallas en el sistema judicial, que no retiene a los criminales que son capturados atracando a sus víctimas con algún tipo de arma o que son reincidentes, como se supone que quedó estipulado en la Ley de Seguridad Ciudadana de enero de 2022.



Ahora, si llevamos las cuentas entre el 25 de enero y el 1.º de noviembre de este año, las capturas por hurto suman 8.041 personas; de esas, 6.976 son por hurto simple, 1.047 por hurto con algún tipo de arma; en 17 casos hubo daño en bien ajeno, y una de las capturas fue porque hubo violencia contra servidor público.



Pero lo que sorprende de estas cifras es que, de acuerdo con los cálculos de la Alcaldía, de los 8.041 casos solo 764 fueron judicializados y los responsables llevados a prisión, es decir, solo el 10 por ciento, y 71 personas quedaron con detención domiciliaria.



“Ni siquiera en los 1.047 casos en los que había arma de por medio y se tenía al atracador y la prueba del arma fueron enviados a la cárcel; porque si fuera por eso, tendríamos 1.047 casos en la cárcel”, señaló López, quien además criticó fuertemente los 71 casos en los que los criminales fueron asegurados con detención domiciliaria.



“¿Ustedes saben que hace un atracador cuando lo mandan a prisión domiciliaria?, volver a robar, porque el Inpec no vigila a los que tiene en La Picota ni mucho menos a los que están en la casa”, enfatizó la mandataria.

Fiscales y jueces



Luego de que la alcaldesa López señalara que era necesario que los jueces y fiscales “dejaran de creer que robar era un deporte y no un delito” y que este gremio le respondiera que ellos “solo se limitaban a aplicar la ley y que si quería modificaciones pues que debía cambiar la ley”, la mandataria presentó las cifras correspondientes a los criminales que han sido dejados en libertad por alguna de estas figuras de aplicación de la ley.



Por ejemplo, en el caso de los fiscales, según los cálculos de la administración, 1.964 capturados han sido dejados en libertad por tratarse de un delito querellable, es decir que requiere de una denuncia que nunca se hizo.



También, en 1.138 casos, los criminales fueron exonerados porque la pena para el delito que cometieron era menor y no ameritaba una medida de aseguramiento y, finalmente, en 893 casos, los delincuentes llegaron a una conciliación con sus víctimas.

Al revelar estas cifras, la mandataria concluyó: “El problema es cómo están interpretando la ley los jueces y los fiscales, la manera como la están aplicando. La interpretación de la ley siempre debe favorecer a la víctima, no al victimario”.



Por el lado de los jueces, también se detalló la cantidad de libertades versus el motivo por el que fueron concedidas; 1.591 delincuentes fueron liberados porque, según el juez, eran personas que demostraban un arraigo y regresarían a comparecer ante la ley cuando fueran solicitadas; de otro lado, en 1.247 casos, los togados consideraron que el delito no ameritaba una medida de aseguramiento; mientras que en 17 de las capturas se tuvo que liberar porque se argumentó una vulneración de los derechos y en otras 21 se adujo una vulneración a las garantías del debido proceso.



Finalmente, la mandataria señaló que más allá de buscar responsabilidades, la presentación de las cifras pretendía hacer un llamado para que tanto el Congreso como la Rama Judicial y la administración distrital se unieran para solucionar los problemas en conjunto.



“Yo no pretendo hacer investigar y judicializar a fiscales y jueces. Mi labor es poder trabajar con ellos de la mano para que el Congreso haga su parte y tramite la ley y para que los jueces apliquen la ley de Seguridad Ciudadana y se reduzcan los casos”.



REDACCIÓN BOGOTÁ