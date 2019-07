David Luna no será candidato para la Alcaldía de Bogotá

David Luna no será candidato a la Alcaldía de Bogotá, como se había pensado en los últimos meses. De hecho, fue el propio Luna quien confirmó su decisión a través de su columna en el diario La República.



La polarización en la contienda, según Luna, fue el motivo que lo llevó a alejarse de esa opción que había contemplado.

"A quiénes me preguntan y a los medios que sugieren que haré parte de la contienda electoral de este año, tengo que decirles que no. Sí, Bogotá es mi sueño, la amo profundamente y por eso propuse acordar un mecanismo que nos permitiera llegar con un candidato único de coalición (...) pero no fue posible, en consecuencia, he decidido no ser candidato a la Alcaldía, debo sumar y no dividir", escribió Luna, quien se ha desempeñado como edil de Chapinero, concejal de Bogotá, representante a la Cámara y ministro de las TIC.

Sin embargo, Luna aseguró que seguirá "trabajando intensamente por Bogotá" y pondrá a disposición de la ciudad un plan de soluciones basado en la tecnología que había formulado con expertos en los próximos meses.



El exministro ya había aspirado una vez a la Alcaldía de Bogotá. Fue en 2011 y lo hizo con el aval del Partido Liberal. El resultado no fue sexitoso: obtuvo poco más del 4 % de los votos.

Más de 20 años en el servicio público me han enseñado una cosa: siempre debo sumar y no dividir. Por eso, he decidido no ser candidato a la alcaldía. Aquí mi reflexión completa: https://t.co/IhEkgWNcbr — David Luna (@lunadavid) July 25, 2019

Así, se sigue definiendo la baraja de aspirantes al segundo puesto ejecutivo más importante del país. Ya están confirmados Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán.



En la tarde de este jueves, Claudia López también inscribirá oficialmente su candidatura.

